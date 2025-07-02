Квартира в ЖК Corso residence стала самой большой в Сибири

Циан подготовил рейтинг из десяти сибирских новостроек, где в настоящее время доступно жилье площадью от 225 кв. м. Подобные объекты выявлены в Иркутске, Новосибирске, Красноярске и Барнауле. Немного не дотянул до топ-10 кемеровский ЖК «Уютный квартал» (max 214,1 кв. м). В остальных регионах СФО предельные показатели гораздо скромнее. В то время, как в Омске и Томске можно взять квартиру размером 170-180 кв. м, в Хакасии – не более 120 кв. м, а в Республике Алтай не найти лотов даже по 100 кв. м.

556,89 кв. м / 190,27 млн рублей

ЖК Corso residence / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2026 г.

Иркутский ЖК Corso residence занимает участок между улицей Сурикова и береговой линией Ангары. На сегодняшний день здесь насчитывается более 30 квартир площадью от 200 кв. м. В их ряду абсолютный чемпион Сибири – объект свободной планировки с габаритами 556,89 кв. м. Он отличается довольно умеренным для своего размера и статуса чеком – 190,27 млн рублей. На московской витрине жилье сопоставимого размера стоит как минимум в девять раз дороже.

479,00 кв. м / 155,00 млн рублей

ЖК «На Декабристов» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2024 г.

Если в Иркутске есть всего две новостройки, где продаются лоты с метражом 200+, то в Новосибирске таких проектов сразу шесть. Но ни по одному из этих адресов нет квартир крупнее 500 кв. м. Максимум – 479,0 кв. м – обнаружен в ЖК «На Декабристов» (уже построенный 24-этажный дом в полукилометре на набережной Оби). Этот показатель складывается из жилой зоны площадью 100 кв. м, просторной кухни-гостиной, трех санузлов, двух балконов и террасы. Застройщик выручит с актива 155,0 млн рублей.

341,30 кв. м / 35,11 млн рублей

ЖК «Мылзавод» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2024 г.

Третья строчка осталась за другим комплексом из Новосибирска – ЖК «Мылзавод». Одни его корпуса находятся на разных стадиях строительства, другие – введены в эксплуатацию зимой 2024-го. Среди готового фонда числится и четырехкомнатный юнит (341,3 кв. м) с террасой. Его стоимость – 35,11 млн рублей.

275,40 кв. м / 72,00 млн рублей

ЖК Freedom / ввод в эксплуатацию: второй квартал 2025 г.

Возле парка на Михайловской набережной обосновался многофункциональный комплекс Freedom. К нему прилагается внушительный инфраструктурный пакет: гастрономическая улица, торговый-центр, фитнес-клуб, спа-салон с бассейном, офисный блок и четырехуроневый паркинг. На вершине здания пустует объект размером 275,4 кв. м. В его планировку заложены антресоль и терраса (на эксплуатируемой кровле). Для покупки этой недвижимости понадобится сумма в 72,0 млн рублей.

266,30 кв. м / 47,40 млн рублей

ЖК «Суриков» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2027 г.

На красноярском рынке жилье с нестандартными габаритами концентрируется в ЖК «Суриков». По этому адресу экспонируются четыре самых больших квартиры в городе, в том числе, пятикомнатный лот (266,3 кв. м) с видом на Енисей. Он фигурирует на витрине с мая 2024-го и за год с небольшим успел подорожать на 6% – до 47,40 млн рублей.

258,52 кв. м / 84,00 млн рублей

Эко-квартал Flora&Fauna / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2023 г.

В прибрежном эко-квартале Flora&Fauna (курортная часть Заельцовского района) почти два года пустует двухуровневый пентхаус величиной 258,52 кв. м. Внутри выделено место под каминный зал, сауну и хаммам. Это предложение рассчитано на тех, у кого есть свободные 84,0 млн рублей (плюс средства на чистовую отделку и меблировку).

250,00 кв. м / 25,03 млн рублей

ЖК «Шервуд» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2026 г.

ЖК «Шервуд» со всех сторон окружен Барнаульским ленточным бором (знаменитым природным реликтом). А рядом расположен медицинский городок Краевой клинической больницы. Столь незаурядная локация примечательна еще и наличием самой большой квартиры на Алтае. Это лот свободной планировки с габаритами 250 кв. м.

245,99 кв. м / 35,00 млн рублей

ЖК «Никитина» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2022 г.

Реализация недвижимости крупного и сверхкрупного формата в регионах сопряжена с известными проблемами. Подтверждением тому служит юнит площадью 245,99 кв. м из фонда новосибирского ЖК «Никитина». С момента его поступления на витрину прошло больше трех лет, но пока не нашлось никого, кто решился бы заплатить за него требуемые 35,0 млн рублей.

245,40 кв. м / 65,31 млн рублей

ЖК «Барнаул» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2030 г.

Чуть меньше размеры у пятикомнатной квартиры на 26-27-м этажах комплекса «Барнаул» – 245,4 кв. м. При этом ее чек почти вдвое выше, чем у предыдущего объекта – 65,31 млн рублей.

227,65 кв. м / 52,56 млн рублей

ЖК «Римский квартал» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2025 г.

Десятый номер в рейтинге получил еще один проект из Новосибирска – ЖК «Римский квартал». Он базируется в престижном районе с качественной инфраструктурой. Помимо прочего, в этом доме за 52,56 млн рублей продается пятитомный лот площадью 227,65 кв. м.

Ранее Иркутск вошел в число российских городов, где в июне зафиксирован рост цен на первичном рынке жилья. Согласно данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра в новостройках города достигла 173 тыс. рублей, при этом предложение увеличилось на 8%.