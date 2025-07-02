Самую большую в Сибири квартиру продают в Иркутске за 190 млн рублей

Аналитики «Циан» составили рейтинг самых больших квартир, в настоящее время доступных к покупке в Сибири. Его возглавила резиденция на берегу Ангары, выставленная на продажу в городе Иркутске.

Скриншот с сайта «Циан»

Объект имеет площадь 556,89 кв. метров, его стоимость оценили в 190,27 млн рублей. Он расположен в одном из строящихся ЖК на участке между улицей Сурикова и береговой линией Ангары. Квартира имеет свободную планировку и занимает последний этаж восьмиэтажного здания.

На втором и третьем местах – квартиры в Новосибирске, которые были введены в эксплуатацию в 2024 году. Одна имеет площадь 479,00 кв. метров, стоит 155 млн рублей и располагается в 500 метрах на набережной Оби. Пространство разделено на просторную кухню-гостиную, три санузла, два балкона и террасу.

Второй объект представляет собой четырехкомнатный юнит с террасой. В квартире один балкон, два совмещенных и один раздельный санузел. Квартира выxoдит oкнaми нa три cтopoны дoмa oднoвpeмeннo.

Также в топ попали объекты из Красноярска и Барнаула.