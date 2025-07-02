Вандалы атаковали недостроенный парк в Братске

Благоустройство общественного пространства на пересечении улиц Енисейская, Горького, Чехова проходит в городе Братске Иркутской области. Работы пока не успели завершить, вместе с тем вандалы уже совершают нападки на пространство.

Фото: тг-канал Александра Дубровина

«Есть и нехорошие моменты! Объект еще не завершен, но местные жители систематически ломают, царапают, расшатывают новые МАФы. Так не пойдет! Давайте уважать чужой труд и наши старания!» – обратился к братчанам мэр Александр Дубровин.

В настоящее время на пространстве подрядчик установил все лавочки, в том числе несколько по ходу движения к остановке общественного транспорта по простьбе горожан. Завершается озеленение территории, засеивают газон, высаживают деревья и кустарники. Подрядчик приступает к установке современного памп-трека.