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Вандалы атаковали недостроенный парк в Братске

Благоустройство общественного пространства на пересечении улиц Енисейская, Горького, Чехова проходит в городе Братске Иркутской области. Работы пока не успели завершить, вместе с тем вандалы уже совершают нападки на пространство.

<p>Фото: тг-канал Александра Дубровина</p>

Фото: тг-канал Александра Дубровина

«Есть и нехорошие моменты! Объект еще не завершен, но местные жители систематически ломают, царапают, расшатывают новые МАФы. Так не пойдет! Давайте уважать чужой труд и наши старания!» – обратился к братчанам мэр Александр Дубровин.

В настоящее время на пространстве подрядчик установил все лавочки, в том числе несколько по ходу движения к остановке общественного транспорта по простьбе горожан. Завершается озеленение территории, засеивают газон, высаживают деревья и кустарники. Подрядчик приступает к установке современного памп-трека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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