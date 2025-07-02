Какое наказание грозит дропперам?

Недавно Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов. В Правительстве РФ пояснили кого и как будут привлекать к ответственности.

Если человек передал свою банковскую карту мошенникам за вознаграждение, то его оштрафуют на 100-300 тыс. рублей. Также могут наказать:

обязательными работами до 480 часов;

исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы на тот же срок;

принудительными работами до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Для тех, кто не был клиентом банка, но оформил карту и передал ее преступникам, наказание будет строже: штраф до 1 млн рублей, а также лишение свободы на срок до 6 лет с наложением штрафа до 500 тыс. рублей.

За неправомерные операции с банковской картой, совершенные не владельцем этой карты, предлагается наказывать:

принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до миллиона рублей;

либо лишением свободы на срок до 6 лет с аналогичным штрафом.

«Сегодня наша ахиллесова пята в противодействии мошенничеству – дроперство. В такую деятельность все чаще вовлекают молодежь: за три года число преступлений с участием дроперов-подростков выросло в 74 раза», – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.