Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
«Глобально многих смоет». Бизнес готовится к выживанию
Минпромторг заявил об угрозе падения автомобильного рынка в России на 40%
Холодное лето 2025: активность в секторе малого бизнеса продолжает затухать
Все материалы сюжета

Какое наказание грозит дропперам?

Недавно Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов. В Правительстве РФ пояснили кого и как будут привлекать к ответственности.

Если человек передал свою банковскую карту мошенникам за вознаграждение, то его оштрафуют на 100-300 тыс. рублей. Также могут наказать:

  • обязательными работами до 480 часов;
  • исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы на тот же срок;
  • принудительными работами до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Для тех, кто не был клиентом банка, но оформил карту и передал ее преступникам, наказание будет строже: штраф до 1 млн рублей, а также лишение свободы на срок до 6 лет с наложением штрафа до 500 тыс. рублей.

За неправомерные операции с банковской картой, совершенные не владельцем этой карты, предлагается наказывать:

  • принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до миллиона рублей;
  • либо лишением свободы на срок до 6 лет с аналогичным штрафом.

«Сегодня наша ахиллесова пята в противодействии мошенничеству – дроперство. В такую деятельность все чаще вовлекают молодежь: за три года число преступлений с участием дроперов-подростков выросло в 74 раза», – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ключевая ставка
Экономисты прогнозируют резкое снижение ключевой ставки в июле: возможные сценарии
Аксаков: ключевая ставка может снизиться до 13-15% к концу года
Россияне начнут массово отказываться от банковских вкладов в 2026 году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес