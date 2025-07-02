В сквере у танка «Иркутский комсомолец» приступили к установке освещения

В Иркутске благоустраивают общественные территории. В работе одновременно находятся несколько пространств. Это северная часть острова Юность, парк «Комсомольский» (4 этап), территория у танка «Иркутский комсомолец», площадь Декабристов, «Аллея здоровья» на улице Розы Люксембург и Падь Долгая.

Фото: администрация Иркутска

На территории у танка «Иркутский комсомолец» провели бетонирование лестницы, прокладку подземных кабелей и гидроизоляцию железобетонной конструкции. Приступили к монтажу бордюров и опор освещения, обратной засыпке подпорных стен.

На острове Юность закончили гидроизоляцию подбетонки мастикой, провели армирование ростверка, начали его бетонирование. Также ведут подготовку к устройству подпорных стенок и опалубки ростверков.

На площади Декабристов выполнили демонтаж опор освещения, снос сухих деревьев. Сейчас ставят бортовой камень, выполняют устройство прогулочной дорожки, завершают вертикальную планировку и отсыпку основания, прокладку кабеля и установку закладных для светильников.

Фото: администрация Иркутска

В Пади Долгой выполнили демонтажные работы, отсыпали временную дорогу, разобрали покрытия тротуаров. На стадии завершения пешеходный мостовой переход, подпорные стенки из коробчатых габионов, подготовка почвы для посева газона. Кроме того, там ставят бордюрный камень, отсыпают основание тротуара и монтируют пешеходные ограждения.

На «Аллее здоровья» подготовили основание тротуара вдоль улицы Розы Люксембург, продолжают выравнивание откосов. Также там заканчивают прокладку кабеля и установку бордюров.

Работы на пространствах рассчитывают завершить в этом году.