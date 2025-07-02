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Самозапрет на кредиты оформили 207 тысяч жителей Иркутской области

Почти 12 млн россиян воспользовались сервисом самозапрета на кредиты за последние четыре месяца. Подавляющее большинство (91%) выбрали полный запрет на получение любых займов.

«Сервис самозапрета стал эффективным инструментом финансовой самозащиты для миллионов россиян», – отмечают аналитики «Объединенного кредитного бюро».

Иркутская область заняла 17 место в России по популярности самозапретов на кредиты – их оформили 207 тыс. человек. На 12 место Новосибирская область – 257 тыс. заявок, ниже Красноярский край – 254 тыс. Республика Бурятия расположилась на 44 месте со 100 тыс. запретов.

Интересно, что многие из оформивших услугу уже запросили отмену. В Иркутской области – 12 тыс. таких заявок, Новосибирской области – 13 тыс., Красноярском крае – 14 тыс., а Республике Бурятия – 8 тыс.

Лидерами по количеству обращений стали Москва (1,23 млн заявок), Московская область и Санкт-Петербург. Лишь 4,7% заемщиков впоследствии сняли установленные ограничения.

Напомним, что самозапрет на получение займов и кредитов – это мера финансовой безопасности от Банка России, позволяющая физическому лицу официально запретить выдачу ему кредитов, займов и оформление рассрочек. Инструмент заработал с 1 марта 2025 года.

– Мошенники найдут новые схемы обмана, – уверен финансовый управляющий Игорь Льгов. – Несмотря на новый закон. С одной стороны, установив самозапрет, люди действительно чувствуют себя спокойнее. Однако это может сыграть злую шутку и создать ложную иллюзию защищенности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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