Ремонт перекрестка Байкальской и Ржанова в Иркутске завершат раньше срока

Ремонт перекрестка улиц Байкальская и Ржанова от остановки «Гормолзавод» с поворотом на «Исток» и до «Лодочной» проходит в Иркутске. Завершить работы рассчитывают раньше установленного срока.

«Трафик на этом месте оживленный круглый год, поэтому все вместе стараемся создать комфортные условия для движения общественного транспорта, автомобилистов и пешеходов. Спасибо подрядчику, который делает свою работу с опережением графика. Ремонт планируется завершить к концу августа», – рассказал на своих страницах в соцсетях депутат гордумы Алексей Вепрев.

На участке предусмотрены комплексные работы: тут обновляют как проезжую часть, так и тротуары. Будут приведены в порядок остановочные пункты в соответствии с существующими нормативами.