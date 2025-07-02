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Ремонт перекрестка Байкальской и Ржанова в Иркутске завершат раньше срока

Ремонт перекрестка улиц Байкальская и Ржанова от остановки «Гормолзавод» с поворотом на «Исток» и до «Лодочной» проходит в Иркутске. Завершить работы рассчитывают раньше установленного срока.

«Трафик на этом месте оживленный круглый год, поэтому все вместе стараемся создать комфортные условия для движения общественного транспорта, автомобилистов и пешеходов. Спасибо подрядчику, который делает свою работу с опережением графика. Ремонт планируется завершить к концу августа», – рассказал на своих страницах в соцсетях депутат гордумы Алексей Вепрев.

На участке предусмотрены комплексные работы: тут обновляют как проезжую часть, так и тротуары. Будут приведены в порядок остановочные пункты в соответствии с существующими нормативами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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