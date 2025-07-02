Ешь, беги, танцуй! Как «Слата» создает настроение покупателям

Торговые сети «Слата» и «ХлебСоль» давно уже не только участники различных городских мероприятий и фестивалей, но и активные инициаторы ярких событий в регионе. Июнь уже отметился насыщенной событийной повесткой. Компания призывает активно бегать и заниматься спортом, участвовать в городских интерактивах, а также приглашает в августе на свой авторский концерт в городах области.

Фото предоставлено пресс-службой Слаты

Беговой рекорд и корпоративный дух

Классический беговой марафон по историческому центру Иркутска прошел уже в седьмой раз. На набережной Ангары Иркутский Международный Слата Марафон собрал рекордное количество участников – 4212 человек. Причем не только из Иркутской области, но и из других регионов России, а также из Китая, Германии и Кыргызстана. Организаторами мероприятия, как и прежде, стали торговая сеть «Слата» и оргкомитет «Марафоны БАМ». По-настоящему жаркая летняя погода не помешала любителям бега показать свои силы на четырех дистанциях: 1, 3, 10 и 21 километр. На финише каждому «слатамарафонцу» вручали заслуженные медали финишера, на которые нанесли изображение мемориала «Вечный огонь».

Фото предоставлено пресс-службой Слаты

«Юники» в супермаркетах «Слата»

Ежегодно неценовые акции привлекают все большее внимание, милые подарки за покупку по актуальным трендам вовлекают не только молодежь. Скидки, бонусы, кешбэк, подарки – все это давно стало неотъемлемой частью программы лояльности сети супермаркетов «Слата». В этот раз именно для молодежи в «Слате» была создана новая акция, которая стартовала с 1 июля, подробнее на сайте.

– Совершая покупку в сети магазинов «Слата» и приобретая товары на сумму от 600 рублей в чеке, покупатель получает флоупак (упаковка), в котором содержится временная татуировка из коллекции «Юник». Всего представлено пять персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями, миссией и характером. Коллекция разработана для детей и подростков, – поделилась руководитель отдела PR торговой сети «Слата» Яна Абалымова.

Первыми новинку оценили посетители фестиваля, который проходил в минувшие выходные в рамках Дня молодежи. Художники из проекта «Голос улиц» приложили руку к созданию промокартин для магазинов с персонажами акции, а также разрисовали в летние сочные цвета семитонный фургон, доставляющий продукты в магазины.

Фото предоставлено пресс-службой Слаты

Массовая готовка окрошки

Пятьсот литров окрошки съели иркутяне на фестивале «Сытый бабр», что прошел 28 и 29 июня. Для угощения сеть «Слата» выбрала самое популярное блюдо лета. Поучаствовать в приготовлении окрошки в сопровождении внимательных поваров мог любой желающий, в том числе и дети. Для того чтобы приготовить порядка 2 тысяч порций, потребовалось 1400 яиц, 35 килограммов колбасы, 50 килограммов огурцов, 100 килограммов картофеля, 50 килограммов зелени и редиса, 200 литров кваса, а вот съели это иркутяне буквально за час.

– В супермаркетах «Слата» продавать окрошку начинаем уже в мае, пик продаж приходится на самый жаркий месяц – июль. За сезон покупатели сети «Слата» съедают порядка 7 тонн окрошки, – рассказала директор собственного производства торговой сети «Слата» Кристина Голубева.

Фото предоставлено пресс-службой Слаты

«ХлебСоль» и «Батя на колесах»

Сеть дискаунтеров «ХлебСоль» стала лауреатом премии Retail Week Awards с проектом «Батя на колесах. Хлебосольная родня».

В Неделе российского ретейла – самом ожидаемом событии года для всех компаний розничной торговли страны – премия Retail Week Awards 2025, как вишенка на торте, отмечает лучшие практики для развития отрасли и совершенствования качества обслуживания потребителей. Проект «Батя на колесах. Хлебосольная родня» запустила торговая сеть «ХлебСоль» в Иркутской области осенью 2024 года. Повод весомый – 10 лет работы сети! В честь этой даты в восьми городах Приангарья прошли гастроли с концертами, конкурсами, подарками, а также в каждом из городов снимали очередную серию народного сериала, причем главными героями становились не только артисты тура, но и местные жители.

– То, как нас встретили в городах Иркутской области в прошлом году, насколько откликнулся проект нашим покупателям и жителям, побудило нас сделать в этом году продолжение. В конце августа мы отправимся в тур по семи городам – Братск, Тулун, Саянск, Усолье-Сибирское, Шелехов, Ангарск, Иркутск – и представим новую программу, – поделилась Яна Абалымова.