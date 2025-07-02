ИНК и Благотворительный фонд Марины Седых стали призерами программы «Лучшие ESG-проекты России»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) и Благотворительный фонд Марины Седых стали призерами ежегодной Программы «Лучшие ESG-проекты России». Итоги события были подведены 25 июня в Москве в рамках крупнейшего в России ESG-форума «Три кита национальной повестки».

Экспертное сообщество форума отметило лучшие практики устойчивого развития в российском бизнесе, подчеркнув важность ответственного подхода к управлению и развитию. Победители представили проекты, направленные на снижение экологического следа, повышение социальной ответственности и внедрение прозрачных корпоративных стандартов.

ИНК вошла в число призеров и была отмечена в категории «Партнёрство в интересах устойчивого развития – сохранение культуры, языка, традиционных видов деятельности коренных народов». Компания представила проект «Программа сохранения традиционного уклада КМНС».

Принятая в 2022 году программа содействует сохранению традиционного образа жизни, промыслов, культуры, языков коренных народов. Проект помогает использовать современные экологичные технологии при проведении геологоразведочных работ, проектировании и эксплуатации объектов производства на территориях традиционного природопользования. Также программа систематизирует благотворительную помощь для реализации проектов в сфере образования, здравоохранения и культуры коренных малочисленных народов Севера.

Проект «Охрана и профилактика здоровья социально уязвимой категории населения отдалённых северных территорий Иркутской области» Благотворительного фонда Марины Седых был отмечен в категории «Хорошее здоровье и благополучие. Медико-социальная поддержка уязвимых слоев населения». Кроме того, высокие оценки получили программы фонда «Стопковид!», «Реабилитация Ветеранов БАМа», «Реабилитация ветеранов ВОВ, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей, жителей категории «дети войны», в рамках которых жители северных районов Иркутской области имеют возможность получать квалифицированную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение.

Премия «Лучшие ESG проекты России» присуждается компаниям, применяющим передовые практики в области экологического, социального и корпоративного управления. Является продолжением программы «Лучшие социальные проекты России», которая действует с 2012 года. В этом году поступило 678 заявок от претендентов, реализующих инициативы в области устойчивого развития. Проекты, продемонстрировавшие наиболее высокие стандарты, были отмечены организаторами. Дипломы и премии получила 61 компания.