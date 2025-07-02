ВТБ выплатит дивиденды за 2024 год

Общее собрание акционеров проголосовало «за» по вопросу о выплате дивидендов за 2024 год. Общий объем дивидендных выплат составит 275,75 млрд рублей. Из них 137,36 млрд рублей – дивиденды по обыкновенным акциям. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рублей.

Всего с 6 по 30 июня акционеры голосовали по 12 вопросам повестки дня. В голосовании приняли участие 6 207 держателей акций банка.

«Мы понимаем, что выплата дивидендов — это залог доверия и основа долгосрочных отношений с акционерами, поэтому рекомендовали собранию рассмотреть вопрос о возобновлении дивидендных выплат на год раньше, чем это было предусмотрено нашей стратегией на 2024-2026 годы. В основе этого решения – наши сильные финансовые результаты за последние два года, устойчивость бизнеса и прозрачность дивидендной политики. Согласно корпоративным процедурам, зачисление дивидендов завершится до конца августа»», – отметил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Акционеры также утвердили годовой отчет за 2024 год. Собранием избран наблюдательный совет банка ВТБ в количестве 11 человек и ревизионная комиссия в количестве 5 человек. Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию устава банка ВТБ, а также новые редакции положений об общем собрании акционеров, наблюдательном совете, правлении и ревизионной комиссии банка ВТБ.

Аудитором банка за 2025 год назначено общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2025 года. Дивиденды будут выплачиваться в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

в течение 10 (десяти) рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Отчет об итогах голосования будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте ВТБ в разделе, посвященном годовому общему собранию акционеров, а также на портале общего собрания акционеров.