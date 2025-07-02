Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
«Глобально многих смоет». Бизнес готовится к выживанию
Минпромторг заявил об угрозе падения автомобильного рынка в России на 40%
Холодное лето 2025: активность в секторе малого бизнеса продолжает затухать
Все материалы сюжета

Иркутяне считают справедливым МРОТ в 52,7 тыс. рублей

Жители Иркутска ожидают повышения минимальной зарплаты до 52,7 тыс. рублей, что на 60% выше текущего показателя. При этом москвичи называют еще более высокую сумму – 62,9 тыс. рублей, что почти вдвое превышает действующий столичный МРОТ.

«Региональные различия в ожиданиях к минимальному доходу отражают реальный уровень жизни и покупательную способность в разных городах», – комментируют результаты своего исследования аналитики SuperJob.

Наиболее скромные запросы к МРОТ зафиксированы в Кирове (48,5 тыс. рублей) и Ижевске (49,3 тыс. рублей). За последние полгода самые заметные ожидания роста минимальной зарплаты проявили жители Астрахани и Волгограда.

Ранее иркутяне оценили размер достойной пенсии в 49,2 тыс. рублей. Желаемый размер пенсии в России составляет 49,6 тыс. рублей, увеличившись на 3% с июня 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ключевая ставка
Экономисты прогнозируют резкое снижение ключевой ставки в июле: возможные сценарии
Аксаков: ключевая ставка может снизиться до 13-15% к концу года
Россияне начнут массово отказываться от банковских вкладов в 2026 году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес