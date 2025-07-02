Игорь Кобзев принял участие в последней в парламентском сезоне 2024-2025 годов сессии Заксобрания

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил на заключительной в сезоне 2024-2025 годов сессии Заксобрания региона. На заседании рассмотрели упрощение доступа участников СВО к муниципальной службе, программу выплат для медработников на Крайнем Севере и улучшение онкологической помощи в регионе.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение поправок в закон о муниципальной службе, направленных на облегчение трудоустройства участников СВО. Он подчеркнул, что изменения позволят скорректировать требования к стажу и образованию, выполняя поручение президента РФ.

Также на сессии одобрили расширение программы выплат для медработников в малых городах, приравненных к районам Крайнего Севера. Теперь право на выплату сохраняется даже при переходе на другую должность.

Кроме того, депутаты рассмотрели законопроект об административной ответственности за нарушения в обращении с животными и обсудили улучшение онкологической помощи в регионе. Кобзев призвал парламентариев активно работать с жителями в период каникул.

– Уверен, что вы проведете это время с пользой, в поездках по своим округам, будете общаться с жителями региона. Кто как не вы, народные избранники, может понять вопросы, которые волнуют людей. Это позволит обозначить сложные темы, чтобы четко понимать, чему нужно уделить внимание в первую очередь, – заключил глава региона.