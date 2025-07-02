Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
«Глобально многих смоет». Бизнес готовится к выживанию
Минпромторг заявил об угрозе падения автомобильного рынка в России на 40%
Холодное лето 2025: активность в секторе малого бизнеса продолжает затухать
Все материалы сюжета

Игорь Кобзев принял участие в последней в парламентском сезоне 2024-2025 годов сессии Заксобрания

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил на заключительной в сезоне 2024-2025 годов сессии Заксобрания региона. На заседании рассмотрели упрощение доступа участников СВО к муниципальной службе, программу выплат для медработников на Крайнем Севере и улучшение онкологической помощи в регионе.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение поправок в закон о муниципальной службе, направленных на облегчение трудоустройства участников СВО. Он подчеркнул, что изменения позволят скорректировать требования к стажу и образованию, выполняя поручение президента РФ.

Также на сессии одобрили расширение программы выплат для медработников в малых городах, приравненных к районам Крайнего Севера. Теперь право на выплату сохраняется даже при переходе на другую должность.

Кроме того, депутаты рассмотрели законопроект об административной ответственности за нарушения в обращении с животными и обсудили улучшение онкологической помощи в регионе. Кобзев призвал парламентариев активно работать с жителями в период каникул.

– Уверен, что вы проведете это время с пользой, в поездках по своим округам, будете общаться с жителями региона. Кто как не вы, народные избранники, может понять вопросы, которые волнуют людей. Это позволит обозначить сложные темы, чтобы четко понимать, чему нужно уделить внимание в первую очередь, – заключил глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ключевая ставка
Экономисты прогнозируют резкое снижение ключевой ставки в июле: возможные сценарии
Аксаков: ключевая ставка может снизиться до 13-15% к концу года
Россияне начнут массово отказываться от банковских вкладов в 2026 году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес