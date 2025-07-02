Клиенты ВТБ оформили социальные выплаты на 129 млрд рублей через мобильный банк

ВТБ продолжает развивать сервисы, упрощающие получение государственных социальных выплат для россиян. Благодаря этим решениям стало возможно узнать о положенных льготах и оформить их без посещения профильных ведомств и с минимальным пакетом документов — при этом часть сервисов доступна всем желающим.

Сегодня более 1,1 млн клиентов ВТБ получают социальные выплаты на карты банка. За первые 5 месяцев 2025 года на счета клиентов поступило свыше 129 млрд рублей от государства. За этот период число новых получателей выросло на 400 тыс. человек, что на четверть больше по сравнению с прошлым годом.

Большинство получателей соцвыплат, оформивших их на карты ВТБ, проживают в Москве и Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан и Самарской области.

Одним из самых популярных сервисов за первое полугодие стал социальный калькулятор от ВТБ, который позволяет рассчитать федеральные детские выплаты и оперативно подать заявление на получение пособий. С января по июнь им воспользовались почти 200 тыс. человек — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарно с помощью калькулятора россияне узнали о положенных выплатах на сумму свыше 87 млрд рублей.

Еще одним востребованным сервисом традиционно стал налоговый вычет по ипотеке. Весь процесс подачи заявки проходит дистанционно в приложении ВТБ Онлайн: не нужно собирать документы, посещать банк и ФНС. Это ускоряет получение вычета в три раза по сравнению с традиционным способом. Клиенты банка уже вернули себе более 6,3 млрд рублей в этом году.

Также в приложении банка можно оформить заявление на частичное или полное погашение ипотеки с помощью материнского капитала. За первые пять месяцев этого года через сервис было подано свыше 11,6 тыс. заявок на общую сумму 5,6 млрд рублей.

**Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/vtbonline/, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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