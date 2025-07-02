Бум срочных продаж недвижимости зафиксировали в России

Доля срочных продаж квартир в России достигла 30%. В Московском регионе такие сделки составляют 12% рынка, при этом собственники готовы предоставлять дисконт до 15% для быстрой реализации жилья.

«67% срочно продаваемых квартир обременены ипотекой или другими кредитами», – рассказал «Известиям» гендиректор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев.

Средний дисконт при сделках достиг рекордных 6,3%, а в некоторых регионах доля срочных продаж превышает 50%. Основными причинами стали финансовые трудности собственников и желание улучшить жилищные условия по льготным программам.

Ранее Иркутск вошел в число российских городов, где в июне зафиксирован рост цен на первичном рынке жилья. Согласно данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра в новостройках города достигла 173 тыс. рублей, при этом предложение увеличилось на 8%.