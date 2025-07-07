Вышла в свет Газета Дело за июль 2025 года

Летняя деловая повестка оказалась насыщенной – этот номер открывают материалы сразу двух крупных форумов: ПМЭФ и «Федеральной практики», выездной стажировки Минпромторга. Что происходит в экономике страны, ждать ли смягчения денежно-кредитной политики и как в этих условиях российской промышленности обеспечить рост на 40% за пять лет - рассуждали эксперты в Иркутске и Санкт-Петербурге. Также в номере: трезвый взгляд на хайп вокруг ИИ, нюансы отношений бизнеса и подрядчиков, тонкости корпоративного тимбилдинга. И конечно, вести со строительных площадок Иркутска: где заложили первый камень, а где досрочно сдали жилой комплекс с необычным общественным пространством.
ПМЭФ: экономика ждет прогрева
Петербургский международный экономический форум вновь подтвердил свой статус ключевого события экономического сезона. Несмотря на глобальную повестку о многополярном мире, настоящая интрига разворачивалась вокруг обсуждений внутренней экономики России. Какие процессы формируют её настоящее и будущее, какие прогнозы эксперты дают на ближайший год? Мы погрузились в атмосферу форума, изучили диалоги на его площадках и в кулуарах, чтобы выделить самые важные тезисы ПМЭФ.
Путин назвал пять факторов структурной трансформации российской экономики
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что стратегическая цель властей заключается в активном и последовательном изменении структуры отечественной экономики. Он подчеркнул, что, несмотря на уже проделанную работу, необходимо продолжать двигаться вперед, особенно учитывая значительные изменения в мире. Путин отметил, что трансформация экономики должна следовать по пяти направлениям, передаёт газета "Ведомости".
Иркутская область на ПМЭФ-2025
По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года было подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. Из них на Иркутскую область приходится 28 соглашений, в том числе 15 инвестиционных. Общий объём инвестиций составит 37,2 млрд рублей. Мы выбрали самые значимые:
Индустриальный рывок: три триллиона – в промышленное будущее
К 2030 году российское промышленное производство должно совершить впечатляющий скачок – вырасти на 40% по сравнению с 2022 годом, при этом снизив зависимость от импорта. Как производственники России, в том числе Иркутской области, могут встроиться в амбициозную стратегию национального развития? Какие мощные инструменты – инфраструктурные, финансовые, организационные – готово предоставить государство, и как бизнесу правильно воспользоваться этой поддержкой? Какие критические вопросы необходимо решить в регионах, чтобы обеспечить успех? Эти вопросы обсуждали в Иркутске на выездной стажировке Минпромторга России «Федеральная практика».
«Хороший проект ценится в любые времена». Дан торжественный старт строительству ЖК «ВЕКТОР премиум-квартал»
В Октябрьском районе Иркутска началось строительство «ВЕКТОР премиум-квартала», жилого комплекса нового формата. Отдавая дань старинной традиции, девелоперы и партнеры проекта заложили в основание первой блок-секции монеты – как символ устойчивости и пожелание благополучия будущим резидентам квартала.
«“Охотиться” на “топов” лучше в других регионах» – Александра Труфанова о трендах на рынке труда
Работодатели выдохнули: жесткого кадрового голода уже нет. Если год назад найти, скажем, водителей было невозможно – вакансии не удавалось закрыть месяцами, то сейчас на это уходит максимум неделя. Но на сегмент руководящих кадров эта тенденция не распространяется, подчеркивает Александра Труфанова, основатель «Международного HR-центра АС» в Иркутске, HR с 17-летним опытом работы. Порталу SIA.RU она рассказала об основных трендах на рынке «топовых» вакансий.
Стиль и этника. Как познавать культуру разных народов через одежду
Лето – время путешествий, ярких впечатлений и новых открытий. По словам имиджмейкера-психолога Лоры Кузнецовой, именно в путешествиях можно – и нужно – познавать культуру местных народов через одежду, пополняя гардероб новыми уникальными предметами. «Этника в образе всегда делает его более интеллектуальным, глубоким и эклектичным», – убеждена эксперт.
«Создаём красивую историю жизни». Плейхаб как новая концепция досуга от компании «ГРАНДСТРОЙ»
В начале июня в микрорайоне «Союз» на «стыке» с новым жилым комплексом «Союз Priority» торжественно открыли общественное пространство непривычного для Иркутска формата – плейхаб с фонтаном. Это событие вызвало большой интерес у иркутян, а его значимость в целом для областного центра подчёркивало присутствие на мероприятии мэра Иркутска Руслана Болотова. Новый объект городского благоустройства он назвал ориентиром, на который надо равняться. В чём заключается идея плейхаба, какие задачи может решать новое пространство, и как оно изменит социум? Об этом – в нашем материале.
«Союз Priority*»: жизнь среди природы и комфорта
С момента сдачи первых домов в ЖК «Союз Priority» прошёл уже год, но жилой комплекс продолжает вызывать живой интерес у иркутян. Сейчас он «подогревается» ещё и тем, что в мае компания «Грандстрой» досрочно ввела в жилом комплексе ещё два дома категории «бизнес+». Поэтому на празднике открытия плейхаба у девелопера не было недостатка в желающих попасть на обзорную экскурсию по объекту. Предоставленной возможностью воспользовалась и Газета Дело.
Доходные дома – вернут ли к жизни забытый формат?
В Государственной думе работают над законопроектом, которым предлагают, помимо существующих сегодня двух видов помещений - жилые и нежилые, ввести еще один статус – доходные дома. Сейчас апартаменты (близкий к доходным домам формат) де-юре относятся к нежилым помещениям. И, как отметил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в интервью ТАСС, "возникли стихийно". Между тем институт доходных домов, по его мнению, это еще одна дополнительная возможность для граждан улучшить свои жилищные условия. Мы вспомнили, как развивался этот формат в стране.
Виктор Захаров: «Все хотят быстрых денег, а арендный дом – это вложения на долгое время»
Виктор Захаров, основатель компании «Сервико», выступившей инвестором и девелопером доходного дома «Вэлко», отметил, что серьезным препятствием для тиражирования подобных проектов сегодня выступает экономическая ситуация: "Все хотят быстрых денег, а это – вложения на долгое время. Срок окупаемости проекта «Вэлко», по нашим расчетам, – 15 лет. Экономическая ситуация не позволяет вкладывать бизнесу деньги в такие долгие проекты. С сегодняшними банковскими процентами это вообще нереально.
Денис Денисенко: «Думская инициатива позволит убрать путаницу в понятиях»
Инициатива депутатов Госдумы о выделении арендных домов в отдельный тип недвижимости, возможно, позволит создать финансовые механизмы специально под этот формат, предполагает Денис Денисенко, руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой» (застройщика апарт-отеля «Эндемик»). Сегодня обычные доходные или арендные дома – это история с космическим сроком окупаемости, что отталкивает потенциальных инвесторов.
Михаил Зубков: «Появление арендных домов зависит от желания тех, кто будет вкладывать деньги»
Предложение депутатов Госдумы о выделении арендных домов в отдельный тип недвижимости радикально не повлияет на развитие формата – оно зависит исключительно от желания инвесторов играть вдолгую. К тому же законодательство для апартаментов и арендных домов уже существует. Так считает Михаил Зубков, учредитель компании «Менеджмент.Девелопмент.Сервисы» и коммерческий директор проекта «Смартаменты на Ширямова».
ДОМ.РФ: «Нужно повышать привлекательность формата наемных домов для инвесторов»
В ДОМ.РФ считают необходимым совершенствовать правовое регулирование в отношении формата наемных домов, чтобы повысить их привлекательность для инвесторов. Об этом нашему изданию сообщили в госкомпании, комментируя инициативу депутатов Госдумы ввести в юридическое поле, помимо существующих сегодня двух видов помещений – жилые и нежилые, еще один – доходные дома.
Труд или услуга? Лев Ивасих, юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и партнеры» – о том, как доказать нетрудовой характер отношений
Не все задачи бизнес решает силами своих сотрудников. Есть ситуации, когда целесообразно привлекать специалиста извне. В этом случае компании могут оформлять отношения договором гражданско-правового характера. Но Социальный фонд и трудовая инспекция не всегда согласны с таким подходом. Где пролегает тонкая грань? Как не нарушить закон и не попасть на штрафы, если вы заказываете услуги у физлиц по договорам ГПХ? Об этом рассказал Лев Ивасих, юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и партнеры».
Рушан Сахбиев, Сбер: «Искусственный интеллект – это не волшебник, а станок»
Развивать регион – значит развивать собственные компании. Один из инструментов, помогающих компаниям расти последовательно и гибко, – методология Адизеса. Сбербанк внедряет её уже более десяти лет и сегодня говорит о следующем шаге: пришло время искусственного интеллекта. Актуальность момента сравнима с золотой лихорадкой XIX века. Но выигрывают не те, кто поддается ажиотажу, а те, кто последовательно создает инфраструктуру и инструменты. О том, как именно строить будущее на отечественных решениях – устойчиво, безопасно и с опорой на здравый смысл, на встрече бизнес-сообщества «Высшая лига» рассказал Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.
«Брось вызов – стань чемпионом!». Как в Иркутске прошла «Слатакиада»-2025
Спортивный азарт, драйв, дух соперничества, воля к победе и творческая индивидуальность, коллективная смекалка, выдумка, юмор. Всё это объединяет в себе «Слатакиада» – большой городской праздник спорта и креатива, который уже в 24-й раз организовала и провела компания «Слата». Как складывалась история мероприятия? Почему оно привлекает другие бизнесы и в чём секрет его многолетнего успеха и популярности? Об этом – в нашем репортаже.
Гостевые дома в России приравняют к отелям «без звезд»
Минэкономразвития России разработало проект Положения о классификации гостевых домов. Параметры в нем аналогичны тем, которые установлены для отелей категории «без звезд».
Прыгать в мешках тоже можно со смыслом! Эксперт о том, что режиссёр нужен не только для кино, но и для корпоративного тимбилдинга
Лето для многих компаний – это не только пора отпусков, но и время для различных корпоративных активностей. Цель таких тимбилдингов – сплотить коллектив, увлечь команду ценностями бренда, выстроить коммуникации между сотрудниками. Но довольно часто подобные мероприятия проходят формально, для «галочки» и не решают поставленных задач, отмечает основательница агентства «Реактор Событий» Мария Атом. Эксперт поделилась опытом, как из обычного «корпоратива» сделать эмоциональное событие, которое и бизнес-задачи решит, и запомнится, и поведение сотрудников изменит.
Решение задач с Центром «Мой Бизнес»: 4 кейса успешного роста
Развитие бизнеса – это многогранный процесс, требующий не только новаторских идей и упорства, но и доступа к финансированию. Кредиты, лизинг, банковские гарантии – все эти инструменты становятся критически важными для масштабирования, модернизации и повышения конкурентоспособности. Однако, начинающие предприниматели часто сталкиваются с проблемой недостатка залогового обеспечения, что затрудняет получение необходимых финансовых ресурсов.
Гибридная линейка EXEED EXLANTIX официально представлена в России
Торжественная презентация линейки гибридов EXEED EXLANTIX прошла в подмосковном яхт-клубе «SKYRIVER» в присутствии более 300 “звездных” гостей. Премьера ознаменовала новый виток в развитии бренда EXEED. Эффектные и технологичные модели EXEED EXLANTIX ET и ES как нельзя лучше отражают стремление компании к постоянному совершенствованию и внедрению прогрессивных технологий.
О каких изменениях законодательства нужно знать гражданам в III квартале 2025 года
С 1 июля заработает закон о социальных счетах и вкладах. С 1 августа можно потребовать от операторов связи прекратить СМС-рассылки, а с 1 сентября – массовые и автоматические вызовы. Начнут действовать правила о периоде «охлаждения» по потребкредитам. Подробнее об этих и других изменениях читайте в обзоре.
ВТБ продолжает развивать сеть офисов в Иркутской области
ВТБ обновляет сеть офисов в Иркутской области. В банке считают, что современное банковское обслуживание должно быть доступно всем жителям региона. С начала года в новые, красивые, большие и уютные помещения переехали уже три офиса: в Ангарске, Зиме и Нижнеудинске. До конца года состоится еще три открытия: в Железногорске-Илимском, Иркутске и Ангарске.
«Горстрой» стал победителем федеральной премии Urban Awards 2025
Комплекс клубных домов «Звезды» признали лучшим в номинации «Премьера года: инвестиционно устойчивый премиальный жилой комплекс нового поколения».
В Октябрьском районе будет построен семейный многофункциональный центр в ЖК «Сибиряков»
Проектирование пятиэтажного здания общей площадью порядка 5 тыс.м2 уже ведется