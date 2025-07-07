Вышла в свет Газета Дело за июль 2025 года

Летняя деловая повестка оказалась насыщенной – этот номер открывают материалы сразу двух крупных форумов: ПМЭФ и «Федеральной практики», выездной стажировки Минпромторга. Что происходит в экономике страны, ждать ли смягчения денежно-кредитной политики и как в этих условиях российской промышленности обеспечить рост на 40% за пять лет - рассуждали эксперты в Иркутске и Санкт-Петербурге. Также в номере: трезвый взгляд на хайп вокруг ИИ, нюансы отношений бизнеса и подрядчиков, тонкости корпоративного тимбилдинга. И конечно, вести со строительных площадок Иркутска: где заложили первый камень, а где досрочно сдали жилой комплекс с необычным общественным пространством.

ПМЭФ: экономика ждет прогрева Петербургский международный экономический форум вновь подтвердил свой статус ключевого события экономического сезона. Несмотря на глобальную повестку о многополярном мире, настоящая интрига разворачивалась вокруг обсуждений внутренней экономики России. Какие процессы формируют её настоящее и будущее, какие прогнозы эксперты дают на ближайший год? Мы погрузились в атмосферу форума, изучили диалоги на его площадках и в кулуарах, чтобы выделить самые важные тезисы ПМЭФ.

Путин назвал пять факторов структурной трансформации российской экономики Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что стратегическая цель властей заключается в активном и последовательном изменении структуры отечественной экономики. Он подчеркнул, что, несмотря на уже проделанную работу, необходимо продолжать двигаться вперед, особенно учитывая значительные изменения в мире. Путин отметил, что трансформация экономики должна следовать по пяти направлениям, передаёт газета "Ведомости".

Иркутская область на ПМЭФ-2025 По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года было подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. Из них на Иркутскую область приходится 28 соглашений, в том числе 15 инвестиционных. Общий объём инвестиций составит 37,2 млрд рублей. Мы выбрали самые значимые:

Индустриальный рывок: три триллиона – в промышленное будущее К 2030 году российское промышленное производство должно совершить впечатляющий скачок – вырасти на 40% по сравнению с 2022 годом, при этом снизив зависимость от импорта. Как производственники России, в том числе Иркутской области, могут встроиться в амбициозную стратегию национального развития? Какие мощные инструменты – инфраструктурные, финансовые, организационные – готово предоставить государство, и как бизнесу правильно воспользоваться этой поддержкой? Какие критические вопросы необходимо решить в регионах, чтобы обеспечить успех? Эти вопросы обсуждали в Иркутске на выездной стажировке Минпромторга России «Федеральная практика».

В Октябрьском районе Иркутска началось строительство «ВЕКТОР премиум-квартала», жилого комплекса нового формата. Отдавая дань старинной традиции, девелоперы и партнеры проекта заложили в основание первой блок-секции монеты – как символ устойчивости и пожелание благополучия будущим резидентам квартала.

Работодатели выдохнули: жесткого кадрового голода уже нет. Если год назад найти, скажем, водителей было невозможно – вакансии не удавалось закрыть месяцами, то сейчас на это уходит максимум неделя. Но на сегмент руководящих кадров эта тенденция не распространяется, подчеркивает Александра Труфанова, основатель «Международного HR-центра АС» в Иркутске, HR с 17-летним опытом работы. Порталу SIA.RU она рассказала об основных трендах на рынке «топовых» вакансий.

О каких изменениях законодательства нужно знать гражданам в III квартале 2025 года С 1 июля заработает закон о социальных счетах и вкладах. С 1 августа можно потребовать от операторов связи прекратить СМС-рассылки, а с 1 сентября – массовые и автоматические вызовы. Начнут действовать правила о периоде «охлаждения» по потребкредитам. Подробнее об этих и других изменениях читайте в обзоре. ВТБ продолжает развивать сеть офисов в Иркутской области ВТБ обновляет сеть офисов в Иркутской области. В банке считают, что современное банковское обслуживание должно быть доступно всем жителям региона. С начала года в новые, красивые, большие и уютные помещения переехали уже три офиса: в Ангарске, Зиме и Нижнеудинске. До конца года состоится еще три открытия: в Железногорске-Илимском, Иркутске и Ангарске. «Горстрой» стал победителем федеральной премии Urban Awards 2025 Комплекс клубных домов «Звезды» признали лучшим в номинации «Премьера года: инвестиционно устойчивый премиальный жилой комплекс нового поколения».

Проектирование пятиэтажного здания общей площадью порядка 5 тыс.м2 уже ведется