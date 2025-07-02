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ИРНИТУ и ИГУ выиграли 40 млн рублей на молодежные проекты

Иркутский национальный исследовательский технический университет и Иркутский государственный университет стали победителями всероссийского конкурса «Росмолодежь.Гранты». ИРНИТУ получит 22,5 млн рублей, а ИГУ – 17,3 млн рублей на реализацию молодежных инициатив.

«Для нас важно, чтобы у студентов были возможности не только получать образование, но и реализовывать свой творческий потенциал», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Средства будут направлены на создание инклюзивной среды, развитие студенческого творчества и патриотическое воспитание. В ИРНИТУ планируют организовать всероссийский форум и фестиваль на Байкале, а в ИГУ – создать информационную платформу для поддержки студентов.

Напомним, что 1 июля 2025 года начался первый сезон молодежного трудового отряда Иркутской нефтяной компании в городах Иркутск и Усть-Кут. Участниками программы стали 90 ребят возрастом от 15 до 17 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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