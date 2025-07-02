Эн+ трудоустроил десятки выпускников ИРНИТУ 2025 года

Энергохолдинг обеспечивает трудоустройство выпускников корпоративного учебно-исследовательского центра Эн+ (КУИЦ) в ИРНИТУ и БрГУ. В этом году дипломы получают 69 человек. Уже в ближайшее время они выйдут работать на предприятия энергосистемы Приангарья: Байкальскую энергетическую компанию, Эн+ Гидро, БЭК-ремонт и другие.

Фото: Андрея Щипина

В 2025 году выпускниками КУИЦ стали 69 молодых энергетиков в области эксплуатации и ремонта теплотехнического оборудования, релейной защиты и электроавтоматики электрических станций, а также других направлений. Красным дипломом могут похвастаться 19 человек. Начиная со второго курса, они получали огромный объем информации параллельно с основным обучением. И наградой за их усердие стало гарантированное трудоустройство. Каждый из 17-го выпуска КУИЦ прослушал сотни и тысячи академических часов занятий, прошел оплачиваемую практику на объектах Эн+ и полностью готов к самостоятельной работе. Всего за 16 лет работы центр выпустил около 800 готовых специалистов.

Фото: Андрея Щипина

– Получаем сразу людей, которые проходили практику на своих рабочих местах. Они уже знают своих коллег. Знают, чем они будут заниматься. Они энергетики не только по диплому, они энергетики уже реально – наши коллеги, имеющие опыт работы на наших предприятиях. Но главное в наше время – не останавливаться на достигнутом. Энергетика всегда была и остается по сей день драйвером развития страны. От этого поколения специалистов очень многое зависит, поэтому в век цифровизации и инноваций мы именно от них ждем прорывных идей, – Олег Причко, директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+).

Фото: Андрея Щипина

– Компания отмечает, что время адаптации наших выпускников - ноль дней, поскольку ребята уже со второго курса находятся в корпоративной среде компании Эн+. Это отличный результат. Во время обучения у них уже есть гарантированное трудоустройство, есть траектория карьерного роста, – Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ.

Фото: Андрея Щипина

Приемная кампания в ИРНИТУ продлится до 25 июля. Для поступления в Институт энергетики необходимо сдать три экзамена: русский язык, профильную математику и один из экзаменов на выбор – физику, информатику или химию. Сейчас в институт энергетики есть набор на бюджетной основе, а иногородних студентов ждет отреставрированное общежитие.