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Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов (юрлиц и индивидуальных предпринимателей) – с бесплатными платежами в течение 3 месяцев после открытия расчетного счета.

Новые клиенты, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Максимальный» и опции «Много платежей +», могут в течение 3 месяцев бесплатно осуществлять платежи:

  • юрлицам и ИП – безлимитно;
  • физлицам от клиента-юрлица – до 3,5 млн рублей в месяц;
  • физлицам от клиента-ИП – до 3,75 млн рублей в месяц.

По истечении 3 месяцев бесплатного обслуживания стоимость опции «Много платежей +» составит 1990 рублей в месяц.

Акция действует с 1 июля по 30 ноября 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Много платежей» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-700-77-16.

* Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих старту акции «Много платежей».
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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