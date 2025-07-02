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Минпромторг: 50% самолетов в России должны быть отечественными

Минпромторг предложил закрепить на законодательном уровне норму, согласно которой 50% воздушных судов в авиапарках российских авиакомпаний должны быть отечественного производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Алиханова.

Алиханов отметил, что эта инициатива связана с указом президента, подписанным в прошлом году, который устанавливает целевые показатели по доле российских самолетов. «В указе президента № 309 предусмотрено, что 50% самолетов в парках авиакомпаний должны быть отечественными. Эти положения нуждаются в законодательном закреплении и развитии в нормативно-правовой базе», — подчеркнул он.

По информации «Коммерсанта», в Ростехе считают, что доля отечественных самолетов в российских авиапарках должна составлять 100%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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