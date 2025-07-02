Налоговую нагрузку на "Газпром" могут снизить

Ведомства обсуждают возможность снижения налоговой нагрузки на Газпром через изъятие доходов у независимых производителей, полученных от дополнительной индексации цен на газ. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в интервью Интерфаксу.

Сазанов отметил, что объем налоговой поддержки станет ясен после определения доходов независимых производителей от индексации. «По объемам индексации — это вопрос к ФАС и Минэнерго. Когда будет определен объем, можно будет говорить о налогах», — пояснил он.

Также обсуждается не только снижение НДПИ для Газпрома, но и необходимость предварительного понимания уровня повышения тарифов. «Нельзя повысить НДПИ без тарифных решений. Сначала должны быть приняты и опубликованы тарифные решения, затем можно обсуждать изменение налоговой нагрузки», — добавил замминистра.

Ранее источники Интерфакса сообщили, что согласно распоряжению президента, рассматривается изъятие доходов независимых производителей газа, полученных от индексации регулируемых цен на 3 п.п., и снижение НДПИ для Газпрома на эту сумму.

Газпром продает газ по ценам, установленным ФАС, в то время как независимые производители ориентируются на свободные цены, но регулируемая цена служит для них ориентиром. Снижение налоговой нагрузки может быть реализовано не только через НДПИ, но и через передачу допдоходов независимых производителей Газпрому.