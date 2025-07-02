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Лесной пожар случился в Ольхонском районе

1 июля в лесах Иркутской области было ликвидировано четыре лесных возгорания. Три пожара перешли на 2 июля.

Накануне леса тушили в Нижнеудинском и Иркутском районах на площади 580,33 гектара, еще два – на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском районе на площади 77 гектаров. В их тушении было задействовано 82 сотрудника лесопожарных формирований, пять единиц наземной техники и вертолет Ми-8.

На утро 2 июля перешло возгорание в Катангском районе – оно локализовано на площади 50 гектаров. Еще два пожара действуют на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на площади 637 гектаров: один – в Качугском, он также локализован, и один – в Ольхонском районе. Всего в тушении принимают участие 100 сотрудников лесопожарных формирований.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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