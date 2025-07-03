Кто нажал на тормоз российской экономики?

Глава Сбербанка Герман Греф назвал четыре наиболее значимых признака торможения российской экономики. Самый главный из них – высокая ключевая ставка ЦБ РФ. В самом Банке России главным признаком такого замедления ранее называли охлаждение кредитования, что при таких высоких процентных ставках вполне логично.

– Как видим, из ощутимых экономикой и населением РФ на сегодняшний день результатов жёсткой монетарной политики Банка России стало пока только торможение экономики, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – В то время как инфляция, ради борьбы с которой такая политика и проводилась, идёт на снижение очень медленно, и на таргет регулятора в 4% в год пока опускаться точно не спешит. Мы полагаем, что достичь цели в 4% до конца года практически невозможно, и ожидаем этот показатель на уровне 7,5-8%.

Что касается торможения экономического роста, то ситуация, на наш взгляд, настораживающая, но пока далека от того, чтобы говорить о стагнации. Из проблемных отраслей сейчас можно назвать только угольную промышленность, практически лишённую возможности экспортировать уголь. Спад также по итогам января-мая 2025 года имел место и в металлургии - почти на 7% в годовом выражении. Многие отрасли в текущем году значительно замедлили темпы роста из-за недоступности финансирования, но те сектора, которые работают на основе гособоронзаказа, либо имеют возможности привлекать финансирование из других источников, кроме банковских кредитов и рынка облигаций, показывают рост очень высокими темпами, что не даёт экономики в целом скатиться в стагнацию и тем более, в рецессию.

Некоторые настораживающие тенденции заметны, хотя пока не слишком ярко, в сферах строительства, транспорта, секторе услуг и розничной торговли, то есть спад в отдельных сегментах уже происходит, но сами отрасли всё ещё продолжают показывать рост. Если ЦБ РФ начнёт во втором полугодии снижать ключевую ставку более активными темпами, есть шанс, что темпы роста ВВП окажутся выше, чем ожидают в Банке России. На наш взгляд, рост российской экономики в текущем году вполне возможен на 2-2,5%.