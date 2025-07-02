Птицы помешали летевшему из Иркутска самолету сесть в Новосибирске

Начата проверка по факту посадки воздушного судна в аэропорту Новосибирска. Ему не удалось приземлиться с первой попытки из-за птиц.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, накануне самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Иркутск – Новосибирск, во время захода на посадку в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина в целях обеспечения безопасности ушло на второй круг по причине нахождения на взлетно-посадочной полосе птиц.

Самолет благополучно произвел посадку со второй попытки, на борту находились 66 пассажиров, из них четверо детей.

Организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.