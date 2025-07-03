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Ремонт взлетно-посадочной полосы завершили в аэропорту Иркутска

В Иркутском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы. В его рамках обновили 28 000 квадратных метров искусственного покрытия.

<p>Фото: аэропорт Иркутска</p>

Фото: аэропорт Иркутска

«Это позволяет не только улучшить качество поверхности полосы, но и повышает уровень безопасности взлетов и посадок воздушных судов», – пояснили в пресс-службе авиаузла и добавили, что работы являются плановыми и ежегодными.

Ремонт провели в период с 3 мая по 1 июля. В процессе использовали полимерный асфальтобетон высокого качества, соответствующий требованиям к прочности, износостойкости и устойчивости к перепадам температур.

Также заменили светосигнальное оборудование – около 500 углубленных огней приближения, входных углубленных и боковых посадочных прожекторных огней. Они нужны для четкой и яркой индикации в любое время суток и при любых погодных условиях.


<p>Фото: аэропорт Иркутска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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