Ремонт взлетно-посадочной полосы завершили в аэропорту Иркутска

В Иркутском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы. В его рамках обновили 28 000 квадратных метров искусственного покрытия.

Фото: аэропорт Иркутска

«Это позволяет не только улучшить качество поверхности полосы, но и повышает уровень безопасности взлетов и посадок воздушных судов», – пояснили в пресс-службе авиаузла и добавили, что работы являются плановыми и ежегодными.

Ремонт провели в период с 3 мая по 1 июля. В процессе использовали полимерный асфальтобетон высокого качества, соответствующий требованиям к прочности, износостойкости и устойчивости к перепадам температур.

Также заменили светосигнальное оборудование – около 500 углубленных огней приближения, входных углубленных и боковых посадочных прожекторных огней. Они нужны для четкой и яркой индикации в любое время суток и при любых погодных условиях.