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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июля: 8 468,8896 руб/1 г золота и 92,3100/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 468,8896 руб.
  • 1 грамм серебра - 92,3100 руб.
  • 1 грамм платины - 3 436,6201 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 844,8799 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 180,5804 р. (2,18%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6100 р. (1,78%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,9999 р. (0,97%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,1600 р. (0,50%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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