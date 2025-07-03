Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июля: 8 468,8896 руб/1 г золота и 92,3100/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 8 468,8896 руб.

1 грамм серебра - 92,3100 руб.

1 грамм платины - 3 436,6201 руб.

1 грамм палладия - 2 844,8799 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 180,5804 р. (2,18%) .

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6100 р. (1,78%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,9999 р. (0,97%) .