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НАТО давит на Пентагон: пауза в поставках оружия Украине в центре внимания

Bloomberg сообщает, что одна из стран НАТО оказывает давление на Пентагон, чтобы тот пересмотрел решение о паузе в поставках оружия Украине. Этот шаг застал Украину и ее союзников врасплох, а также вызвал критику в конгрессе США.

Вашингтон решил приостановить часть поставок вооружений Киеву, что вызвало замешательство не только среди союзников, но и внутри администрации США. По данным Bloomberg, решение было принято без консультаций с Госдепартаментом, передаёт РБК.

Европейский чиновник сообщил Bloomberg, что один из членов НАТО давит на Пентагон, чтобы пересмотреть решение. Американские законодатели из обеих партий также раскритиковали это решение. Республиканец Брайан Фитцпатрик потребовал экстренного брифинга о решении отказать в «срочной военной помощи, спасающей жизни людей».

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что США должны производить больше вооружений, а не удерживать их у Украины, несмотря на угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

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1 июля Politico и NBC News сообщили о приостановке поставок части вооружений Украине, включая ракеты для систем ПВО Patriot. Решение было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас. Белый дом подтвердил приостановку, заявив, что это решение «поставило интересы Америки на первое место».

Пентагон объяснил паузу «пересмотром возможностей» для проверки соответствия военной помощи приоритетам обороны США. Госдепартамент подчеркнул, что это не означает полной приостановки помощи Украине, а украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений не получало.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев выясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном. 

Москва осуждает военную помощь Киеву. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уменьшение поставок оружия Украине приблизит окончание специальной военной операции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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