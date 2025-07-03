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В июле Ингосстрах Банк начислит повышенный кешбэк за такси и каршеринг

Ежемесячно пользователи программы лояльности Инго Бонус получают повышенный кешбэк в одной из популярных категорий. В июле Банк вернет до 10% кешбэка за поездки на такси и оплату аренды автомобилей, оплаченных ИнгоКартой и премиальной ИнгоКартой.

«По данным Ингосстрах Банка, средний чек на такси обычно составляет 550 рублей, на каршеринг – 300 рублей. В июле, когда мы традиционно предлагаем клиентам повышенное начисление кешбэка в этой категории, траты увеличиваются на 25% и 20% соответственно. Такой подход демонстрирует умение анализировать условия программы лояльности и получать дополнительную выгоду», - отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева.

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В июле клиенты Банка могут воспользоваться повышенным кешбэком, оплачивая такси и аренду автомобилей, что позволит им экономить на повседневных расходах. Кешбэк с подпиской Инго составит 10%, без подписки – 5%. Накопленные Ингорубли можно обменять на сертификаты у партнеров, среди которых представлены Ozon, Wildberries, «Золотое Яблоко», «М.Видео», «Спортмастер», «Детский мир», «Лэтуаль», «Лента», «Перекресток» и другие.

Программа Инго Бонус третий год подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и дважды становилась лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности».

Узнать подробнее о преимуществах ИнгоКарты можно на сайте Ингосстрах Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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