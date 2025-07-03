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Греф и цифровой рубль: что не так с новой формой валюты?

Глава Сбербанка Герман Греф выразил сомнения в преимуществах цифрового рубля, заявив, что не видит реальных преимуществ этой новой формы валюты над безналичными расчетами для граждан, банков и бизнеса. Он сделал это заявление в ходе Финансового конгресса Банка России, передаёт РБК.

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Греф отметил, что цифровой рубль остается экспериментом, и подобные тесты проводятся в других странах, но пока не оправдали себя. Он уверен, что все финансовые операции в России уже цифровизованы, и безналичный расчет выполняет те же функции, что и цифровой рубль. «Я не вижу ни одного нового продукта, которого нельзя сделать с помощью обычного рубля», — подчеркнул Греф.

Несмотря на это, Греф допустил возможность использования цифрового рубля в трансграничных расчетах, но не видит перспектив для его применения внутри страны.

Ранее Банк России определил направления, в которых цифровой рубль будет наиболее востребован, включая внешнеэкономическую деятельность, оптовые расчеты и смарт-контракты, по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

В конце июня ЦБ отчитался о промежуточных результатах пилотного проекта цифрового рубля. За почти два года тестирования на платформе цифрового рубля было открыто около 2500 кошельков и проведено более 100 тыс. операций с участием 15 банков, включая Сбербанк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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