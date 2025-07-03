Стоимость самолета МС-21 выросла на 65% за два года

Российский авиапром столкнулся с резким ростом цен на новые самолеты – стоимость МС-21 увеличилась с 4,6 до 7,6 млрд рублей с 2023 года. Аналогичный рост зафиксирован для других отечественных моделей: Ил-114-300 подорожал до 2,6 млрд рублей, а легкий «Байкал» – до 320 млн рублей.

– Первые образцы воздушных судов всегда настолько дороги, что продать их невозможно даже по себестоимости, – рассказал «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. – В наших условиях дело усугубили инфляционные процессы, рост ключевой ставки и так далее.

Государственной транспортно-лизинговой компании поручено совместно с перевозчиками проработать модели операционного и финансового лизинга самолетов. В документе приведена позиция ГТЛК о том, что ставка аренды может быть экономически целесообразной только при 100% финансировании из средств ФНБ. Аренду предлагается разбить на 10 и 7 лет, плюс год на ремаркетинг.

Ранее стало известно, что иркутская авиакомпания «ИрАэро» пополнит парк новыми МС-21. Запланирована поставка 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, а также семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. В соответствии с подписанным документом транспорт будет передан перевозчику через лизингодателя в срок до 2035 года.