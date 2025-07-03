Тариф на передачу электроэнергии может снова вырасти в Сибири: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: маткапитал в РФ собираются проиндексировать, тариф на передачу электроэнергии могут дополнительно увеличить в некоторых регионах страны, назван процент реального роста зарплат в РФ, а в Иркутской области завершен ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Индексация маткапитала

Материнский капитал в следующий раз будет проиндексирован в феврале на размер фактической инфляции за 2025 год, в том числе это коснется уже оформленных, но не израсходованных средств. В 2025 году материнский капитал был проиндексирован на 9,5%. Его размер на первого ребенка составляет сейчас 690 тыс. 266 рублей, на второго – до 912 тыс. 162 рублей.

Реальный рост зарплат

По данным Росстата, в России в апреле 2025 года рост реального размера заработной платы составил 4,6% в годовом выражении после повышения на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе. За январь-апрель 2025 года рост зарплат в реальном выражении составил 3,8% по сравнению с 2024-м. В целом за 2024 год реальный размер средней заработной платы вырос в стране на 9,7% после роста на 8,2% в 2023 году.

Увеличение тарифов

Тариф на передачу электроэнергии могут дополнительно увеличить на 15% в Забайкалье, Хакасии, Бурятии и Красноярском крае. Мера будет направлена на погашение накопленных долгов компании «Россети Сибирь», чьи филиалы располагаются на указанных территориях: организация находится под угрозой банкротства. Меру пока только обсуждают. Известно, что не все главы перечисленных субъектов с ней согласны.

Ремонт в аэропорту

В иркутском аэропорту завершился масштабный ремонт взлетно-посадочной полосы: обновили 28 тысяч «квадратов». Работы состоялись с 3 мая по 1 июля. Они позволят не только улучшить качество поверхности ВПП, но и повысить уровень безопасности взлетов и посадок воздушных судов. Кроме того, заменили светосигнальное оборудование в количестве более 500 штук для наилучшей видимости.

Птицы на посадке

Накануне самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Иркутск – Новосибирск, во время захода на посадку в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина не смог приземлиться с первой попытки. Ему пришлось уйти на еще один круг из-за птиц на взлетно-посадочной полосе. Со второго раза посадка прошла успешно.