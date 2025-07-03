В Петербурге задержали мужчину, обворовавшего жительницу Приангарья на миллионы в 90-е

Полицейские из Иркутской области задержали подозреваемого в грабеже мужчину в Санкт-Петербурге. Преступление было совершено более 30 лет назад. После так называемого «налета» на квартиру в Приангарье в 90-е мужчина уехал в другую страну, поменял фамилию, отчество и дату рождения.

По данным правоохранителей, в 1993 году в городе Усть-Илимске в дежурную часть милиции обратилась женщина, которая рассказала, что пока ее не было дома, неизвестные ворвались в квартиру и на глазах у ее дочери и малолетней внучки похитили ценные вещи.

Орудовала группировка из пяти человек. «Наводчик», ранее бывавший дома у жертвы, сообщил подельникам, что и где лежит в квартире. Молодые люди в масках зашли в жилище, ударили и привязали девушку к детской кроватке, в который находилась ее дочь.

После этого они похитили ценные вещи: несколько меховых шуб и шапок, магнитофон, плеер, радиоприемник, женскую обувь, ювелирные изделия и деньги. Еще один из соучастников во время совершения «налета» отвлекал сестру привязанной женщины в школе, чтобы она не вернулась домой и не помешала злоумышленникам. Ущерб составил свыше 4,5 млн рублей.

Троих членов преступной группы задержали сразу. Они были осуждены. Еще одного поймали в 2005 году. Последний фигурант оставался в федеральном розыске. Он некоторое время жил за границей, а после перебрался в Санкт-Петербург, где проживал до настоящего времени.

Предполагаемого преступника доставили в Иркутск. Идет расследование уголовного дела.