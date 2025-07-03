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Самарчанку уличили в продаже сибирякам несуществующей одежды на 200 тысяч рублей

Жительницу Самарской области уличили в серии мошенничеств. По версии следователей, она продавала несуществующую одежду по всей России, в том числе в Сибири.

Жертвами аферистки, как отмечает прокуратура Приангарья, стали 49 жителей Иркутской, Саратовской, Оренбургской, Тюменской, Пензенской областей, Красноярского, Забайкальского края, Республики Бурятия и других регионов России. Ущерб составил более 215 тыс. рублей.

Следователи установили, что аферистка создала в популярном мессенджере группу для продажи одежды по заниженным ценам от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Ссылку на нее распространила в социальных сетях. Откликнувшимся на объявления гражданам она направляла фотографии товара, которые находила Интернете, и убеждала в необходимости полной предоплаты за покупку. После получения денег переписка заканчивалась, пользователи блокировались.

Женщина скрывала личность с помощью сим-карт, банковских карт, зарегистрированных на подставных лиц. Однако правоохранители смогли установить ее причастность к преступлениям. Предполагаемая аферистка признала вину и вернула жертвам деньги.

Самарчанку будут судить в Братске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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