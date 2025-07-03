Цена квадратного метра в 10 мегаполисах России по рыночной ипотеке выросла до 1 млн рублей

Анализ «РБК-Недвижимости» показал, что с учетом выплат по рыночной ипотеке стоимость квадратного метра в новостройках превышает 1 млн рублей в 10 из 16 российских мегаполисов. В столице этот показатель достигает рекордных 2,1 млн рублей, хотя начальная цена предложения составляет 316,8 тыс. рублей за квадратный метр.
«Оптимальный срок погашения ипотечного кредита сейчас составляет не более семи лет. В этом случае разница между ценой предложения квадратного метра в новостройках и той ценой, которая получается с учетом всех ипотечных выплат, тоже будет очень большой, но уже не такой устрашающей, как при кредите на 27-летний срок», – отмечает эксперт Татьяна Решетникова из компании «Этажи».
Даже в самых доступных городах вроде Волгограда итоговая цена квадратного метра с кредитом достигает 715,7 тыс. рублей. При этом лишь 20% новых ипотечных сделок заключаются на рыночных условиях, остальные используют льготные программы.
Стоимость квадратного метра в новостройках с учетом ипотеки на 27 лет (средний срок по данным ЦБ) в городах России (в тыс. руб.)
|
Город
|
Средняя цена кв.м
|
Стоимость с ипотекой
|
Москва
|
316,8
|
2 141,1
|
Санкт-Петербург
|
213,5
|
1 442,9
|
Казань
|
210,1
|
1 419,9
|
Нижний Новгород
|
206,1
|
1 392,9
|
Уфа
|
168,5
|
1 138,8
|
Краснодар
|
162,7
|
1 099,6
|
Пермь
|
155,6
|
1 051,6
|
Новосибирск
|
155,1
|
1 049,2
|
Екатеринбург
|
153,7
|
1 038,8
|
Омск
|
152,1
|
1 027,9
|
Воронеж
|
134,6
|
909,7
|
Ростов-на-Дону
|
134,0
|
905,6
|
Красноярск
|
133,3
|
900,9
|
Челябинск
|
133,1
|
899,5
|
Самара
|
129,2
|
873,2
|
Волгоград
|
105,9
|
715,7
Ранее Иркутск вошел в число российских городов, где в июне зафиксирован рост цен на первичном рынке жилья. Согласно данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра в новостройках города достигла 173 тыс. рублей, при этом предложение увеличилось на 8%.