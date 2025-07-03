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Цена квадратного метра в 10 мегаполисах России по рыночной ипотеке выросла до 1 млн рублей

Анализ «РБК-Недвижимости» показал, что с учетом выплат по рыночной ипотеке стоимость квадратного метра в новостройках превышает 1 млн рублей в 10 из 16 российских мегаполисов. В столице этот показатель достигает рекордных 2,1 млн рублей, хотя начальная цена предложения составляет 316,8 тыс. рублей за квадратный метр.

«Оптимальный срок погашения ипотечного кредита сейчас составляет не более семи лет. В этом случае разница между ценой предложения квадратного метра в новостройках и той ценой, которая получается с учетом всех ипотечных выплат, тоже будет очень большой, но уже не такой устрашающей, как при кредите на 27-летний срок», – отмечает эксперт Татьяна Решетникова из компании «Этажи».

Даже в самых доступных городах вроде Волгограда итоговая цена квадратного метра с кредитом достигает 715,7 тыс. рублей. При этом лишь 20% новых ипотечных сделок заключаются на рыночных условиях, остальные используют льготные программы.

Стоимость квадратного метра в новостройках с учетом ипотеки на 27 лет (средний срок по данным ЦБ) в городах России (в тыс. руб.)

Город

Средняя цена кв.м

Стоимость с ипотекой

Москва

316,8

2 141,1

Санкт-Петербург

213,5

1 442,9

Казань

210,1

1 419,9

Нижний Новгород

206,1

1 392,9

Уфа

168,5

1 138,8

Краснодар

162,7

1 099,6

Пермь

155,6

1 051,6

Новосибирск

155,1

1 049,2

Екатеринбург

153,7

1 038,8

Омск

152,1

1 027,9

Воронеж

134,6

909,7

Ростов-на-Дону

134,0

905,6

Красноярск

133,3

900,9

Челябинск

133,1

899,5

Самара

129,2

873,2

Волгоград

105,9

715,7

Ранее Иркутск вошел в число российских городов, где в июне зафиксирован рост цен на первичном рынке жилья. Согласно данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра в новостройках города достигла 173 тыс. рублей, при этом предложение увеличилось на 8%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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