Цена квадратного метра в 10 мегаполисах России по рыночной ипотеке выросла до 1 млн рублей

Анализ «РБК-Недвижимости» показал, что с учетом выплат по рыночной ипотеке стоимость квадратного метра в новостройках превышает 1 млн рублей в 10 из 16 российских мегаполисов. В столице этот показатель достигает рекордных 2,1 млн рублей, хотя начальная цена предложения составляет 316,8 тыс. рублей за квадратный метр.

«Оптимальный срок погашения ипотечного кредита сейчас составляет не более семи лет. В этом случае разница между ценой предложения квадратного метра в новостройках и той ценой, которая получается с учетом всех ипотечных выплат, тоже будет очень большой, но уже не такой устрашающей, как при кредите на 27-летний срок», – отмечает эксперт Татьяна Решетникова из компании «Этажи».

Даже в самых доступных городах вроде Волгограда итоговая цена квадратного метра с кредитом достигает 715,7 тыс. рублей. При этом лишь 20% новых ипотечных сделок заключаются на рыночных условиях, остальные используют льготные программы.

Стоимость квадратного метра в новостройках с учетом ипотеки на 27 лет (средний срок по данным ЦБ) в городах России (в тыс. руб.)

Город Средняя цена кв.м Стоимость с ипотекой Москва 316,8 2 141,1 Санкт-Петербург 213,5 1 442,9 Казань 210,1 1 419,9 Нижний Новгород 206,1 1 392,9 Уфа 168,5 1 138,8 Краснодар 162,7 1 099,6 Пермь 155,6 1 051,6 Новосибирск 155,1 1 049,2 Екатеринбург 153,7 1 038,8 Омск 152,1 1 027,9 Воронеж 134,6 909,7 Ростов-на-Дону 134,0 905,6 Красноярск 133,3 900,9 Челябинск 133,1 899,5 Самара 129,2 873,2 Волгоград 105,9 715,7

Ранее Иркутск вошел в число российских городов, где в июне зафиксирован рост цен на первичном рынке жилья. Согласно данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра в новостройках города достигла 173 тыс. рублей, при этом предложение увеличилось на 8%.