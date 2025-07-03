Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
«Такие индикаторы мы называем "арбузными" – снаружи зеленые, а внутри красные»: Греф о росте зарплат
Кто нажал на тормоз российской экономики?
«Глобально многих смоет». Бизнес готовится к выживанию
Все материалы сюжета

Невероятно, но факт: авиабилеты по России замедлили рост цен на пике сезона

Читайте также:

Туристов катали по Байкалу на смертельно опасных катерах в Листвянке
3 июля 2025
Байкал, Камчатка, Алтай завоевывают сердца VIP-туристов
3 июля 2025

Невероятно, но факт: на пике сезона рост стоимости авиабилетов по России замедлился. Билеты на август по популярным направлениям подорожали всего на 4% по сравнению с июлем, хотя ранее минимальные тарифы увеличивались на 12–14% в месяц. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), средняя стоимость билетов между крупнейшими аэропортами страны выросла на 4,4% без багажа и на 3,7% с багажом.

Однако динамика изменения цен была неоднородной. В то время как билеты из городов Сибири и Урала подорожали, перелеты из Москвы и Петербурга даже подешевели. Наибольший рост цен наблюдался на билеты в Калининград — 19,8% на маршруты «туда-обратно», причем билеты «туда» подорожали на 23,8%.

Для сравнения, перелеты в Сочи подорожали в среднем на 5,1%, в основном за счет обратного рейса, цена которого выросла на 8,1%. В тройку лидеров по динамике роста стоимости вошли Калининград, Сочи и Екатеринбург, что объясняется курортной привлекательностью первых двух и удаленностью Екатеринбурга. Новосибирск также оказался в этом списке, что подтверждает данное объяснение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1753)


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес"
Решение задач с Центром «Мой Бизнес»: 4 кейса успешного роста
Будущее здесь: более 800 посетителей приняли участие в Неделе предпринимательства в Приангарье
Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес