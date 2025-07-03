Работу центров онкологической помощи в Приангарье назвали неудовлетворительной

Контрольно-счетная палата Иркутской области оценила работу центров амбулаторной онкологической помощи. По итогам проверки ее назвали неудовлетворительной.

«Несмотря на перевыполнение плана по количеству открытых центров, организацию их работы нельзя признать удовлетворительной по многим причинам. В первую очередь, потому что открытие ЦАОП осуществлялось при кадровой неукомплектованности и отсутствии необходимого оборудования», – отметила председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области Юлия Махтина.

В частности, организации оснащены старыми мебелью и оборудованием, имевшимися у больниц, нового не закупали. Во многих центрах не хватает не только узких специалистов: на местах врачи-онкологи либо совсем отсутствуют, либо работают по совместительству.

Также выяснилось, что в центрах обслуживают только население, прикрепленное к больнице, на базе которой создан центр, хотя в зону их обслуживания также входит население близлежащих муниципальных районов. Большинство пациентов по-прежнему ездит на химиотерапию в областной онкодиспансер.

Длительные сроки ожидания на консультацию к узким специалистам по направлениям ЦАОП наблюдаются и в онкодиспансере. К урологу запись ведется примерно на 1,5 месяца вперед, к маммологу – почти на месяц.

Председатель областной КСП отметила, что открытие ЦАОП должно было заметно повысить выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии и в целом улучшить показатели онкологической службы. Однако в Иркутской области в сравнении с 2023 годом смертность от онкозаболеваний и запущенность случаев выросла, а выявляемость на ранней стадии наоборот – уменьшилась.

В Иркутской области сейчас работают 17 таких центров в основном на базе районных и городских больниц. Их цель – приблизить диагностику к месту проживания пациентов, чтобы люди могли пройти необходимые обследования и как можно быстрее начать лечение. Предполагалось, что создание ЦАОП позволит также существенно разгрузить областной онкодиспансер и направлять в него только тех больных, которым требуется радиотерапия хирургическое или другое сложное медицинское лечение, которое может осуществляется только в условиях онкодиспансера, однако пока этого не случилось.

КСП порекомендовала региональному минздраву усилить диагностические возможности ЦАОП, а также проработать вопрос об изменении способа финансирования помощи, оказанной в ЦАОП с подушевого норматива, на финансирование за фактически оказанный объем помощи, что по мнению палаты, должно мотивировать центры активнее работать с населением.