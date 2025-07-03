Байкал, Камчатка, Алтай завоевывают сердца VIP-туристов

Премиальный туризм в России стремительно развивается, и все больше обеспеченных россиян предпочитают уникальные природные направления, такие как Камчатка, Алтай, Байкал и другие, вместо традиционных курортов. Эти регионы предлагают эксклюзивные впечатления и уникальные локации, на которые VIP-туристы готовы тратить от 1,5 до 10 млн рублей, рассказал директор департамента интернет-маркетинга туроператора «Интурист» Александр Глибичук в рамках прошедшего в июне форума «Путешествуй!», сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Премиальный туризм в России – это не только дорогие отели и роскошные вещи. Изменилось само понимание «премиального внутреннего турпродукта». Теперь VIP-клиенты понимают под этим особый вид путешествий по стране, который предлагает прежде всего какие-то эксклюзивные впечатления, индивидуальный подход, высокий уровень комфорта, уединение и доступ к эксклюзивным, зачастую труднодоступным местам. Поэтому, в частности, в премиальном сегменте внутреннего туризма растет интерес не только к традиционным курортам, но и к новым внутренним «экзотическим» направлениям», – подчеркнул Александр Глибичук.

Эксперт представил портрет идеального клиента премиум-класса в российском туризме. Это финансово состоятельные, занятые и самодостаточные люди. Они предпочитают индивидуальные поездки и безупречный сервис. Очень ценят конфиденциальность, комфорт и, главное, возможность делегировать все организационные вопросы профессионалам, получив весь продукт «под ключ».

Смещение фокуса премиального внутреннего туризма в сторону уникальных природных мест – самый главный тренд в этом сегменте.

Ключевые направления, которые в наибольшей степени сегодня привлекают туристов премиального сегмента:

- Камчатка: Экспедиции, вертолётные экскурсии, наблюдения за дикими животными и вулканическими пейзажами.

- Алтай: Экологический туризм, оздоровление, индивидуализированные маршруты верхом и на внедорожниках, элитные экокурорты и палаточные лагеря класса люкс.

- Байкал: Круизные путешествия на яхтах, зимний экотуризм, экстремальные зимние развлечения, комфортабельные лоджи высшего класса.

- Кольский полуостров: Уникальные мероприятия вроде наблюдений Северного сияния и морских гигантов, авторские сафари на автомобилях повышенной проходимости, проживание в эксклюзивных северных гостиницах и кемпингах.

- Кавказские Минеральные Воды: Лечение и профилактика здоровья на курортах международного уровня, предлагающих услуги СПА и медицины премиум-класса.