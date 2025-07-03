«Такие индикаторы мы называем "арбузными" – снаружи зеленые, а внутри красные»: Греф о росте зарплат

Глава Сбера Герман Греф заявил, что официальные данные о росте зарплат требуют более глубокого анализа. По информации Сбербанка, в 2025 году у 55% россиян доходы увеличились, у 11% остались без изменений, а у 34% – сократились, причем у 7% граждан зарплаты упали более чем вдвое.

«Очень опасно оперировать общими цифрами. Такие индикаторы мы называем "арбузными" – снаружи зеленые, а внутри красные», – отметил глава Сбербанка на Финансовом конгрессе Банка России. Его слова передает издание Forbes.

По итогам 2024 года номинальные зарплаты увеличились на 18,3% в годовом выражении, до 87 952 рублей, следует из данных Росстата. За пять лет рост составит 51%, подсчитали «Ведомости».

По итогам мая средняя предлагаемая заработная плата в Иркутской области составила 66,6 тыс. рублей, и по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 33%. Зарплатные предложения в регионе более конкурентные, чем в целом по Сибирскому ФО (60,5 тыс. рублей), а также они выше, чем по России в целом (64,8 тыс. рублей).

Ранее эксперты заявили, что 16,5% российских компаний рассматривают возможность сокращения зарплат в ближайший год. Основной причиной называют падение выручки и необходимость оптимизации расходов. При этом большинство компаний (93,3%) не сокращали зарплаты сотрудникам в последние 2-3 года.