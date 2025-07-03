Туристов катали по Байкалу на смертельно опасных катерах в Листвянке

Нелегальных перевозчиков обнаружили в поселке Листвянка Иркутской области. Они катали туристов на смертельно опасных катерах.

Было обнаружено восемь таких судов. Они не прошли технический осмотр, имели неисправности, с которыми запрещена эксплуатация. Также отсутствовала обязательная страховка безопасности пассажиров, капитаны не имели прав на управление, не соблюдалась пожарная безопасность и прочее.

На бортах обнаружено 80 человек, которые пользовались услугами перевозчиков с риском для здоровья и жизни. Составлено 18 административных протоколов в отношении владельцев транспорта. Один из них – собственник корабля «Анна Васильевна» – и вовсе не имел лицензии на перевозку – ему грозит конфискация судна.