Выпускники ИНК-Класса получили аттестаты в Усть-Куте

Выпускники ИНК-Класса получили аттестаты на базе средней образовательной школы №9 в Усть-Куте.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

В этом году выпуск профильного класса ИНК составил 23 человека, среди которых трое медалистов. Выпускники планируют поступление в учебные заведения, 90% которых являются профильными для компании.

— Наша компания верит, что инвестиции в молодежь — это инвестиции в устойчивое развитие. Мы создаем условия, где каждый молодой специалист может расти, предлагать смелые решения и становиться лидером, — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина.

На протяжении учебного года ученики углубленно изучали профильные предметы, принимали участие в бизнес-играх, классных часах с сотрудниками компании, вебинарах, посещали объекты ИНК и сессии в ИРНИТУ. Также обучающиеся при поддержке компании впервые посетили Образовательный центр для одаренных детей «Персей» и стали участниками смены по изучению углубленной химии.

ИНК-Класс был запущен в Усть-Куте в 2018 году, обучение проходит по специальным программам. За время реализации проекта выпускниками ИНК-Класса стали 113 учеников, большинство поступили на бюджетные места в профильные вузы.

Иркутская нефтяная компания активно готовит будущие кадры для нефтегазовой отрасли, начиная со школьной скамьи. Профориентационная работа в ИНК – это целостная система, включающая ряд постоянно действующих проектов: «ИНК-Класс», «Академия ИНК», «Амбассадоры ИНК», «Вуз-ИНК», «Молодежный отряд ИНК» и «Летняя площадка ИНК».

Поддержка местных кадров – приоритет кадровой политики ИНК. Благодаря постоянно действующим программам школьники и студенты получают возможность познакомиться с нефтегазовой отраслью, определиться с будущей профессией и начать свой карьерный путь в родном регионе.