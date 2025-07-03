Введение промышленного сбора: что это значит для бизнеса?

Власти планируют ввести новый промышленный сбор в критически важных отраслях, средства от которого будут направлены на финансирование специальных фондов для поддержки ключевых сегментов промышленности, таких как электроника. Новый платеж будет напоминать утильсбор в автопроме и затронет производителей и импортеров промышленной продукции. Российским предприятиям будет предусмотрена компенсация. В Минпромторге обсуждают список продукции, на которую распространится промышленный сбор, и не исключают, что это будет не только электроника.

Минпромторг прорабатывает введение нового платежа —промышленного сбора в отдельных особо важных отраслях промышленности. Как сообщил 2 июля в ходе «правительственного часа» в Совете федерации глава ведомства Антон Алиханов, за счет собранных средств планируется пополнять специальные фонды, которые будут нацелены на поддержку этих же отраслей. Среди сегментов промышленности, которых может коснуться новый сбор, названы, в частности, радиоэлектронная промышленность и микроэлектроника. По словам министра, законом о промышленной политике уже предусмотрена возможность создания таких отраслевых фондов, теперь в нем надо закрепить и понятие промышленного сбора.

Напомним, сейчас правительство разрабатывает меры, нацеленные на достижение технологического суверенитета в условиях изоляции РФ от глобальной экономики.

Одна из возникших на этом пути проблем — отсутствие «длинных» денег на данные цели. Ее частичным решением и может стать введение промышленного сбора.

Предполагается, что он будет похож на утилизационный сбор, действующий в сфере автопрома. Но в отличие от утильсбора, который имеет целевое назначение (финансирование утилизации автомобилей), новый платеж, как пояснил накануне «правительственного часа» первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, может носить более общий характер, то есть, судя по словам замминистра, он будет не компенсацией расходов, а мерой поддержки. Как сообщили в Минпромторге, такие планы стали ответом на предложения, поступившие от сенаторов — ведомство будет их прорабатывать, «но для этого необходима соответствующая законодательная инициатива, которую нужно будет детально проработать с Советом Федерации».

Детали механизма в Минпромторге пока не раскрывают. Как рассказал “Ъ” знакомый с ходом обсуждения председатель комитета «Опоры России» по промышленности Максим Третьяков, предусматривается, что платить сбор будут все производители, а также импортеры выбранного продукта (например, серверов), но российским производителям платеж будет возвращаться.

По сути, «это квазиимпортные пошлины, формально не нарушающие правила ВТО», говорит Максим Третьяков.

Антон Алиханов заверил сенаторов, что введение сбора не окажет «существенного влияния на конечную стоимость промышленной продукции»: по расчетам ведомства, влияние оценивается «в процент от стоимости продукта». По словам министра, сейчас в правительстве обсуждаются порядок администрирования сбора и список продукции, на которую он будет распространяться. «Думаю, это не только ради электроники»,— добавил чиновник. По его словам, далее такого рода сборы могут носить «и срочный характер, иметь ограниченное по времени действие, имея в виду целевой характер реализации конкретных мероприятий».

Появление идеи промсбора Антон Алиханов объяснил еще и «серьезными рисками по демпингу со стороны различных стран» при поставках в Россию — утильсбор же зарекомендовал себя в качестве защитного механизма российского рынка. Напомним, утильсбор был введен в 2012 году после присоединения России к ВТО — сначала только для импортеров. Ставки сбора должны были компенсировать снижение ввозных пошлин на авто. После исков в ВТО от других стран механизм был скорректирован — требование об уплате сбора распространили на предприятия РФ и других стран Таможенного союза, но для российских организаций были введены субсидии, сопоставимые с размером сбора.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей “Ъ” сообщили, что предлагаемый промсбор с объединением пока не обсуждался. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин говорит о необходимости «тщательной проработки» нового механизма с участием бизнеса.

Евгения Крючкова