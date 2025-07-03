МТС добавила скорости LTE в Глазково

МТС обновила сеть мобильной связи в предместье Глазково города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у жителей в среднем выросла на 25%.

Специалисты МТС обновили сеть на территории всего Глазково. Скорость мобильного интернета выросла в жилых домах, в том числе в новостройках ЖК «Онегин», «Очаг», «Восход», «Новые горизонты» и других. Ускоренный LTE горожане почувствовали также вблизи и внутри соцобъектов – поликлиники и лицея РЖД, Парка им. Парижской коммуны, Пушкинского сквера, стадиона «Таран арена», где занимается иркутский футбольный клуб «Байкал», а также в районе Глазковского рынка и одноименного торгового центра, нерпинария, смотровой площадки и других.

«Глазково – один из активно застраивающихся микрорайонов Иркутска, благодаря чему здесь с каждым годом увеличивается количество жителей. Сегодня большинство из них пользуются более чем одним гаджетом, а также умными устройствами для дома, и когда горожане выходят в сеть, важно, чтобы не было перегрузок. Для этого мы обновляем наше существующее телеком-оборудование и увеличиваем скорость интернета за счет более эффективного использования частот под 4G. С начала года мы уже обновили сеть в Иркутске пригороде, в частности в Ленинском районе, на Синюшиной горе, Юбилейном, Солнечном, Дзержинске и других», — прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.