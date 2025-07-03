Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Греф призвал решительнее снижать ключевую ставку
Набиуллина предупредила о грядущих «неспокойных временах»
«Такие индикаторы мы называем "арбузными" – снаружи зеленые, а внутри красные»: Греф о росте зарплат
Все материалы сюжета

МТС добавила скорости LTE в Глазково

МТС обновила сеть мобильной связи в предместье Глазково города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у жителей в среднем выросла на 25%.

Специалисты МТС обновили сеть на территории всего Глазково. Скорость мобильного интернета выросла в жилых домах, в том числе в новостройках ЖК «Онегин», «Очаг», «Восход», «Новые горизонты» и других.  Ускоренный LTE горожане почувствовали также вблизи и внутри соцобъектов – поликлиники и лицея РЖД, Парка им. Парижской коммуны, Пушкинского сквера, стадиона «Таран арена», где занимается иркутский футбольный клуб «Байкал», а также в районе Глазковского рынка и одноименного торгового центра, нерпинария, смотровой площадки и других.  

«Глазково – один из активно застраивающихся микрорайонов Иркутска, благодаря чему здесь с каждым годом увеличивается количество жителей. Сегодня большинство из них пользуются более чем одним гаджетом, а также умными устройствами для дома, и когда горожане выходят в сеть, важно, чтобы не было перегрузок. Для этого мы обновляем наше существующее телеком-оборудование и увеличиваем скорость интернета за счет более эффективного использования частот под 4G. С начала года мы уже обновили сеть в Иркутске пригороде, в частности в Ленинском районе, на Синюшиной горе, Юбилейном, Солнечном, Дзержинске и других», — прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес"
Решение задач с Центром «Мой Бизнес»: 4 кейса успешного роста
Будущее здесь: более 800 посетителей приняли участие в Неделе предпринимательства в Приангарье
Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес