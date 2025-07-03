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18-й Международный форум торгово-промышленных палат России стартовал в Иркутске

Более 800 участников собрал 18-й Международный форум торгово-промышленных палат России. Китая и Монголии, который стартовал в Иркутске. Мероприятие проводит Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при поддержке ТПП РФ, Национальной ТПП Монголии, Комитета содействия международной торговле КНР, правительства Иркутской области и Российского экспортного центра.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Приветствуя участников мероприятия во время пленарной дискуссии форума, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что торгово-промышленные палаты России, Китая и Монголии проводят большую работу по наращиванию бизнес-взаимодействия, поддержке межрегиональных международных контактов не только в торгово-экономической, но и в культурно-гуманитарной областях в интересах народов этих трех стран.

– Иркутская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Она заинтересована и плотно сотрудничает с иностранными государствами по расширению взаимодействия и практических контактов в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в образовании, спорте и туризме и в других направлениях. Уверен, форум станет надежной площадкой для развития углубления и расширения взаимодействия. Благодарю за взаимодействие коллег из Торгово-промышленной палаты России, из Китая и Монголии, – сказал Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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