Губернатор Игорь Кобзев провел в Иркутске заседание МАСС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС), посвященное приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям. Участники обсудили планы по увеличению экспорта и укреплению партнерства с Китаем. В заседании участвовали представители федеральных ведомств, регионов СФО, Бурятии и Татарстана.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Повестка заседания ориентирована на достижение нашими регионами целевых показателей, определенных указом президента, направленных на развитие экспортной и внешнеэкономической деятельности. Это прирост к 2030 году экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года; увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года; формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности и освоения новых рынков, – сказал Игорь Кобзев.

Следующее заседание координационного совета МАСС по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям планируется провести в четвертом квартале 2025 года.