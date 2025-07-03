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Минфин отказался ужесточать правила семейной ипотеки

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Министерство финансов России не собирается ужесточать требования к программе «Семейная ипотека», сообщает «РИА Новости». Выдача кредитов в рамках этой программы продолжается, и ни один банк не приостанавливает её. В 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ вырастет с 1,3 до 2 трлн рублей, и задержек с предоставлением субсидий банкам нет.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появлялась информация о возможных ограничениях в программе с июля, но это не подтвердилось. В феврале 2024 года президент Владимир Путин объявил о продлении программы еще на шесть лет, до 2030 года, с сохранением всех параметров и условий.

23 мая 2025 года Путин поручил разработать предложения по увеличению лимитов льготной ипотеки в зависимости от количества членов семьи. Программа будет распространяться на семьи с детьми, включая тех, где есть дети до 14 лет, и семьи участников спецоперации. Сейчас она доступна семьям с детьми до шести лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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