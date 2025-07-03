НРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Дальневосточный банк»

Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг АО «Дальневосточный банк» на уровне «ВВВ+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «стабильный».

По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), высокий кредитный рейтинг АО «Дальневосточный банк» обусловлен, прежде всего, его хорошей капитализацией и удовлетворительным уровнем ликвидности. Показатели нормативной ликвидности стабильно превышают минимальные значения, установленные Банком России. Также отмечены хорошее качество активов и устойчивая ресурсная база, которая уверенно демонстрирует положительную динамику.

За 2024 год объем активов банка вырос на 20,1% и на 1 января 2025 года составил 64,8 млрд рублей. Рост активов произошел, в основном, за счет увеличения чистой ссудной задолженности на 32,2%. Кредитный портфель розничного кредитования вырос на 41,4%, портфель корпоративного кредитования – на 17%.

Собственный капитал вырос на 5,8% и составил 11,77 млрд рублей. Объем средств клиентов также увеличился на 35,9% и составил 42,9 млрд рублей.

Стоит отметить, что «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение как минимум следующих двенадцати месяцев.

«Подтверждение высокого кредитного рейтинга НРА указывает на то, что сбалансированная политика банка, закрепленная в стратегии развития, показывает свою эффективность. На ближайший период 2025–2027 годов мы планируем придерживаться принятого подхода. Основное внимание будет уделяться диверсификации бизнеса, усилению позиций Банка в регионах присутствия, внедрению новых продуктов и сервисов, технологическому развитию и повышению уровня клиентского обслуживания», – отметил президент АО «Дальневосточный банк» Сергей Викторович Маринин.