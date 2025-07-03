Два вуза из Иркутска вошли в двадцатку университетов страны по зарплатам юристов

Иркутский государственный университет и Байкальский государственный университет попали в рейтинг SuperJob по уровню зарплат выпускников-юристов. Выпускники ИГУ и БГУ получают в среднем от 87 до 95 тыс. рублей. Оба вуза улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

«54% выпускников ИГУ строят карьеру в Иркутске, а у БГУ этот показатель еще выше – 59%, что выделяет регион на фоне других сибирских территорий», – отмечают аналитики.

Лидерами рейтинга остаются МГИМО, МГУ и СПбГУ с зарплатами от 160 до 220 тыс. рублей. Следующее исследование SuperJob запланировано на 2026 год.

Ранее два университета из Иркутска вошли в международный рейтинг Times Higher Education. Иркутский национальный исследовательский технический университет расположился в группе 601–800, Иркутский госуниверситет – 1001–1500. Лучшими в РФ признали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Российский университет дружбы народов.