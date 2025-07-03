Дальневосточный банк вошел в тройку лучших участников Всероссийской «Монетной недели»

Дальневосточный банк награжден грамотой Банка России за третье место среди российских региональных кредитных организаций в своей номинации по итогам всероссийской акции «Монетная неделя». Кроме того, банк получил благодарность Дальневосточного ГУ Банка России за активное участие в «Монетной неделе».

Всего в ходе акции, проходившей в апреле, население сдало в Дальневосточный банк 145 035 монет на общую сумму 838 836 рублей 91 копейка. Больше всего монет приняли офисы банка в Артеме, Ачинске и Красноярске.

Акция «Монетная неделя» проводится Банком России регулярно. Ее цель – вернуть в оборот монеты, которые без дела лежат в копилках и карманах граждан. Дальневосточный банк всегда активно участвует в «Монетной неделе», внося свой вклад в оптимизацию оборота наличных денег.