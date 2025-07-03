Дальневосточный банк продолжает акцию для бизнеса «Переводы – за наш счет!»

До 30 сентября 2025 года продлена акция Дальневосточного банка для бизнеса «Переводы – за наш счет!». Все новые клиенты банка, открывшие расчетный счет до указанной даты, могут в течение 2 месяцев бесплатно переводить деньги в пользу физических лиц.

Чтобы получить возможность бесплатных переводов физическим лицам, необходимо открыть расчетный счет с одновременным подключением пакетов услуг «Бизнес Лайт», «Бизнес» и «Бизнес Плюс». После чего нужно направить заявление по системе дистанционного банковского обслуживания «iBank» через модуль «Управление услугами».

Акция для новых клиентов – юридических лиц и ИП – идеальный момент стать участниками реферальной программы «Приведи партнера». Действующий клиент получает вознаграждение в размере 4 000 рублей за каждого нового клиента, который открыл расчетный счет по его рекомендации. Новый клиент в свою очередь получает сразу два бонуса – РКО на месяц бесплатно и пакет бесплатных переводов физическим лицам.

«Переводы в пользу физических лиц востребованы среди предпринимателей, и мы рады продлить возможность бесплатных переводов для каждого нового клиента. Можно сказать, что сегодня стать клиентом Дальневосточного банка максимально выгодно», – отметил начальник Департамента клиентского бизнеса АО «Дальневосточный банк» Иван Бабенко.

С полными условиями акции «Переводы – за наш счет!» можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).