Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Большие военные расходы являются причиной инфляции в России
Греф призвал решительнее снижать ключевую ставку
Набиуллина предупредила о грядущих «неспокойных временах»
Все материалы сюжета

Доллары со скидкой предлагают в Дальневосточном банке

Доллары США со скидкой можно купить в Дальневосточном банке до 31 июля 2025 года. Эту возможность дает акция «Счастливый доллар», срок проведения которой продлен до указанной даты.   

Скидка на покупку долларов США составляет 2% от текущего курса купли-продажи в банке и действует при покупке от 100 долларов образца 1996-2006 гг.

Читайте также:

Разворот близко: доллар, евро и юань готовятся к прыжку
1 июля 2025
Рубль укрепляется: доллар на двухлетнем минимуме
24 июня 2025

«Акция «Счастливый доллар», стартовавшая в марте, пользуется большой популярностью в наших отделениях, поэтому мы решили ее продлить до конца еще одного летнего месяца. Предлагаем воспользоваться выгодным предложением всем, кто планирует провести летний отпуск за границей», – отметили в пресс-службе АО «Дальневосточный банк».

С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxxhGWwz

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес"
Решение задач с Центром «Мой Бизнес»: 4 кейса успешного роста
Будущее здесь: более 800 посетителей приняли участие в Неделе предпринимательства в Приангарье
Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес