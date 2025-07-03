Доллары со скидкой предлагают в Дальневосточном банке

Доллары США со скидкой можно купить в Дальневосточном банке до 31 июля 2025 года. Эту возможность дает акция «Счастливый доллар», срок проведения которой продлен до указанной даты.

Скидка на покупку долларов США составляет 2% от текущего курса купли-продажи в банке и действует при покупке от 100 долларов образца 1996-2006 гг.

«Акция «Счастливый доллар», стартовавшая в марте, пользуется большой популярностью в наших отделениях, поэтому мы решили ее продлить до конца еще одного летнего месяца. Предлагаем воспользоваться выгодным предложением всем, кто планирует провести летний отпуск за границей», – отметили в пресс-службе АО «Дальневосточный банк».

С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).