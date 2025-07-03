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Сайт Дальневосточного банка попал в топ-лучших банковских ресурсов страны

Сайт Дальневосточного банка вошел в ТОП ресурсов кредитных организаций в середине 2025 года, сообщает сервис Бробанк.ру.

Рейтинг опирается на индекс качества (ИКС) поисковой системы Яндекс. При его расчете учитывались такие показатели, как вовлеченность аудитории, точность и полнота информации, функционал и удобство использования сайта, посещаемость, цитирование сторонними ресурсами. Анализ охватил 150 крупнейших по объему активов банков России.

На сайте Дальневосточного банка можно получить полную информацию о продуктах и услугах для физических лиц и бизнеса, рассчитать условия по вкладам и кредитам, подать заявку на кредит и выпуск карты, оформить полис ОСАГО и многое другое. Сайт постоянно развивается, дополняясь новыми сервисами. Так, недавно на сайте появился личный кабинет риелтора, упрощающий работу с ипотечными заявками для партнеров.

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxwEmZNG

/ Сибирское Информационное Агентство /
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